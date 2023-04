Début de la vaccination contre le zona le 1er mai

Les Québécois de 80 ans et plus ainsi que les adultes immunosupprimés pourront se faire vacciner contre le zona à compter du 1er mai, a appris en primeur TVA Nouvelles.

Selon la ministre déléguée aux aînés, Sonia Bélanger, ces deux groupes ont été ciblés, car ils sont les plus à risque de subir des complications s’ils contractent le zona. Pour la prise de rendez-vous, Québec va calquer le modèle des vaccins COVID.

«Les personnes qui sont visées pourront prendre un rendez-vous sur Clic Santé et la vaccination se fera dans les centres de vaccination, mais aussi auprès des différentes pharmacies», explique Sonia Bélanger.

Le vaccin injecté est efficace dans 90% des cas et assure une protection pendant 10 ans. Québec estime que 800 000 Québécois pourraient bénéficier de la vaccination.

Le zona et ses coûts

«Le zona, en fait, c'est le virus de la varicelle qui s'est endormi dans notre corps et qui se réactive et qui va créer des dommages sur la peau et aux nerfs», explique le pharmacien Gabriel Gosselin.

«Le zona en tant que tel, ce n'est pas dangereux, c'est plus les complications qui viennent après le zona qui sont incommodantes. On parle de douleurs post-zona, donc des douleurs qui peuvent persister des semaines, des mois, voire des années», ajoute-t-il.

Chaque année au Québec, on recense 27 000 cas. 600 vont nécessiter une hospitalisation, 10 personnes vont en mourir et 80% des cas sont des personnes de 80 ans et plus. En 2018 on estimait que le zona coûtait en moyenne 25 millions par année au réseau de la santé.

Cette première phase de vaccination va coûter 40 millions de dollars, provenant de l’enveloppe de 125 millions annoncée lors du dernier budget provincial.

