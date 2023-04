EN IMAGES | Une luxueuse demeure avec une piscine près du salon en vente à Terrebonne

Une «sublime et imposante» demeure est en vente à Terrebonne, sur la Rive-Nord de Montréal, et elle offre un atout de taille : une piscine... entre le salon et la cuisine!

• À lire aussi: L’ancienne maison de Guy Lafleur enfin vendue

En vente pour la modique somme de 4,25 M$, la propriété située face à la rivière des Mille Îles a été construite en 2022.



Crédit | Engel & Volkers





























Pour satisfaire ses futurs acheteurs, la maison dispose d’un escalier central surdimensionné ainsi qu’une piscine en fibre de verre, située au cœur de la demeure.

La maison unifamiliale possède cinq chambres et huit salles de bain, et offre une vaste terrasse de 1000 pieds carrés.

Pour connaitre les autres caractéristiques uniques du domicile en vente dans Lanaudière, consultez le site internet de l’agence immobilière Engel & Volkers ici.