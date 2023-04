Plus d’étudiants admis sous condition au cégep

Le nombre d'étudiants admis sous condition au collégial a presque doublé depuis la pandémie. Ceux-ci doivent compléter des cours de base du secondaire au cégep pour pouvoir poursuivre dans leur programme choisi.

«C'est sûr qu'avec la pandémie, on s'est retrouvés tout de suite après, avec le retour, avec des étudiants qui étaient beaucoup plus faibles», a déclaré à TVA Nouvelles le professeur de philosophie au Cégep Lionel-Groulx, Frédéric Perron.

De 627 pour la rentrée scolaire 2018-2019, ce nombre est passé à 1186 pour la rentrée de 2022-2023. Les professeurs auxquels TVA a parlé ont constaté des problèmes auxquels ils n'avaient pas fait face jusqu'ici.

«Il y en a qui sont aussi motivés qu'avant, d'autres un peu moins. On vit dans un contexte économique avec beaucoup moins d'emplois disponibles. Donc pour certains, ça peut être tentant de travailler plus, ou trop même, ce qui est plus difficile par la suite pour les études», indique Steve McKay, professeur de philosophie au Cégep de Sherbrooke.

«Ça fait quand même un certain temps qu'on est revenu de la pandémie. Puis, bien... il n’y a pas une nette amélioration. C'était juste un petit peu meilleur. Ce que je veux dire par là, c'est que, des fois... En tout cas, la qualité du français, c'est sûr qu'elle est très, très médiocre pour beaucoup d'étudiants. Des fois aussi, la capacité du raisonnement», mentionne Frédéric Perron.

Les étudiants dénotent aussi une baisse de motivation chez leurs collègues de classe, alors que les enseignants, eux, s'inquiètent pour l'avenir.

Le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur n'avait pas donné suite à notre demande d'entrevue. Enseignants et étudiants espèrent des actions pour aider la motivation dans ces institutions.