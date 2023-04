Traiter l’hypertension à la trentaine protègerait la santé mentale en vieillissant

D’après les chercheurs de l’université de Californie, plus on soigne ses problèmes d'hypertension tôt, moins on s’exposerait aux risques de démence en vieillissant.

Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques ont comparé des scans d'imagerie médicale de personnes âgées qui ont eu des problèmes de tension élevée entre 30 et 40 ans, avec des adultes sans souci artériel.

Il en résulte que le groupe avec une pression artérielle élevée avait des régions cérébrales plus basses et leur substance blanche (une catégorie de tissu du système nerveux central) était en moins bon état. Ces deux facteurs sont associés à la démence.

« Le traitement contre la démence est extrêmement limité, donc identifier un risque modifiable et des facteurs protecteurs au cours de la vie est la clé pour réduire les risques », a déclaré l’autrice de l’étude, Kristen M. George.

« La tension élevée est un facteur de risque associé à la démence tout à fait banale et traitable. Cette étude indique que le statut d’hypertension à l’âge adulte est important pour le cerveau des années plus tard. »

L’étude a aussi montré que les changements négatifs du cerveau dans certaines régions, comme une baisse de la matière grise et du cortex frontal, étaient plus forts chez les hommes. Les chercheurs ont noté que cela pourrait être dû aux bienfaits protecteurs des œstrogènes avant la ménopause chez les femmes.

« Cette étude démontre vraiment l’importance des facteurs risque au début de la vie, et que, pour vieillir bien, il faut prendre soin de soi tout au long de son existence – la santé du cœur est celle du cerveau », a ajouté l’autrice senior Rachel Whitmer.

« Nous sommes ravis de pouvoir continuer à suivre ces patients et de découvrir plus de choses sur ce que chacun peut faire tôt dans sa vie pour avoir une bonne santé mentale au crépuscule de son existence. »