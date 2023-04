Une jeune conductrice de 17 ans perd la vie dans une violente collision

Une jeune conductrice de 17 ans qui venait d’obtenir son permis a vraisemblablement été victime de son inexpérience, ce week-end, lors d’une collision mortelle survenue dans le Nord-du-Québec.

«On dirait que c’est pire à 17 ans. La vie fait juste commencer. Je pense que la fille était en secondaire 5 et se préparait pour son bal des finissants», lâche, au bout du fil, Guy Lafrenière, le maire de Lebel-sur-Quévillon.

C’est dans cette municipalité de quelque 2000 âmes, vers 13h30 samedi, sur la route 113, que le tragique événement est survenu.

La victime, qui pouvait conduire seule depuis peu, circulait à bord d’une Hyundai Accent rouge vers le sud lorsqu’elle a effectué un virage vers la gauche pour rejoindre le chemin du Moulin.

«La conductrice n’a pas cédé le passage, à première vue, à un camion lourd qui venait en direction nord, donc en sens inverse», explique Audrey-Anne Bilodeau, porte-parole pour la Sûreté du Québec (SQ).

Impuissance

Après l’impact, la jeune femme a été transportée en centre hospitalier, où son décès a été constaté.

Quant au conducteur du camion lourd, qui est âgé dans la fin vingtaine, il a été traité pour un choc nerveux.

«Une tragédie comme ça, ce n’est pas évident, mais qu’est-ce qu’on peut faire?», se résigne le maire Lafrenière, qui connait bien la famille de la défunte.

Dans les heures qui ont suivi l’accident, ils ont été nombreux à afficher leur soutien sur les réseaux sociaux.

«Veille sur tes parents, ton frère et toute ta famille et amis et envoie-leur de la force et du courage [pour] passer au travers ils vont en avoir besoin», a écrit sur Facebook une connaissance.

Double commotion

Il s’agit malheureusement du deuxième accident mortel à ébranler la communauté en tout près d’une semaine.

Isabelle Dumont, 42 ans, a perdu le contrôle de son véhicule sur la route 113, le 9 avril dernier, à environ 1 kilomètre de l’endroit où la conductrice de 17 ans est décédée.

Dans le cas de Mme Dumont, l’alcool et la vitesse seraient en cause, avance la SQ.

Au-delà des circonstances, «ce sont deux êtres humains qu’on vient de perdre, résume Guy Lafrenière. C’est terrible pour notre municipalité».

Liste sombre

La mort de cette automobiliste de 17 ans alourdit le bilan des jeunes adultes qui ont péri sur les routes québécoises cette année.

Le matin du 9 janvier dernier, Roger Miguel Obama Ekani, 18 ans, craignait possiblement d’être en retard au boulot lorsqu’il a percuté un arbre de plein fouet, à Montréal-Nord.

Le 11 mars, Mathis Filion, 18 ans, est décédé dans un face-à-face sur l'autoroute 20, à la hauteur de Sainte-Hélène-de-Bagot.

On reproche à Mathieu Veillette, un Ontarien de 25 ans, d’avoir provoqué cet accident alors qu'il conduisait avec les capacités affaiblies.

Faits saillants

En 2021, 43 personnes âgées de 15 à 24 ans sont mortes sur nos routes, selon le plus récent bilan complet de la Société de l'assurance automobile du Québec.

Ces jeunes qui ont péri sur nos routes cette année: