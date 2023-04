13 ans de prison pour l’enlèvement de 2 Américains

Un plan digne d’un scénario de film où un couple d’Américains a été enlevé et séquestré pendant deux jours a connu un dénouement lundi matin alors que l’accusé, Gary Arnold, 54 ans, a été condamné à 13 ans de pénitencier. Si on retire le temps fait jusqu’à présent en détention préventive, l’homme devra encore purger 9 ans de prison.

En septembre 2020, le couple d'aînés de Moira dans l’État de New York avait été amené de force au Québec par un groupe de ravisseurs dont faisait partie Gary Arnold afin de réclamer une rançon. Ils avaient recouvert la tête des septuagénaires James et Sandra Helm, le couple avait été poussé dans un véhicule, emmené illégalement à travers la réserve Akwesasne pour entrer au Canada.

Ils avaient ensuite été transportés par bateau jusqu’à Valleyfield, puis en voiture jusqu’à Magog, où ils ont été séquestrés pendant deux jours.

Photo d'archives

Le couple a finalement été retrouvé et secouru par l’équipe d’intervention de la SQ. Plusieurs ravisseurs ont ainsi été identifiés, dont Lawrence Martin Thomas (il a écopé de 7 ans de prison) et George Dritsas (il a écopé de 6 ans de prison), en plus de Gary Arnold.

Selon la Couronne, le couple a été utilisé comme levier dans une transaction de cocaïne ratée qui impliquait leur petit-fils. Les ravisseurs voulaient échanger le couple contre de l’argent ou de la drogue notamment.

La Couronne réclamait 17 ans de prison.

Rappelons que Gary Arnold a subi un procès devant jury qui l’a trouvé coupable d’avoir participé à l’enlèvement du couple. M. Arnold a des antécédents criminels en matière de contrebande de tabac.