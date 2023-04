40 personnes intoxiquées au monoxyde de carbone traitées en hyperbare à Sacré-Coeur

Les pannes de courant majeures qui ont touché la grande région de Montréal après l’important épisode de verglas du 5 avril dernier ont provoqué de nombreux cas d’intoxications au monoxyde de carbone.

Pendant quatre jours, 40 patients intoxiqués au monoxyde de carbone ont été traités par le caisson hyperbare de l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal.

Jeunes enfants, des familles et même des femmes enceintes ont subi de légères ou graves intoxications, certaines entraînant des déficits neurologiques.

capture d'écran | TVA Nouvelles

L’Hôpital du Sacré-Cœur est l’un des seuls établissements de santé au Québec à posséder cet appareil qui peut sauver des vies.

Cette chambre hyperbare permet d’administrer sous-pression de l’oxygène pur à 100% sur une période de 1h45 avec cinq à six personnes à l’intérieur, incluant un accompagnateur, explique Julie Fontaine, assistante-infirmière-chef à Sacré-Cœur.

Cependant, le Dr Alain Desjardins, pneumologue, rappelle que ce n’est pas un traitement miracle.

capture d'écran | TVA Nouvelles

«Ça arrive à l’occasion qu’il soit trop tard, ça dépend toujours de la durée et de l’intensité de l’exposition», précise-t-il.

«Quand c’est léger, les gens peuvent ne pas perdre connaissance, juste être étourdis, avoir des maux de tête. Sentir qu’ils sont ralentis, qu’ils sont fatigués, ils manquent de concentration, quand ça augmente... ils vont perdre connaissance», détaille-t-il.

Selon le pneumologue, une intoxication au monoxyde de carbone peut plonger dans le coma et même, entraîner le décès.

Voici les symptômes d’une intoxication au monoxyde de carbone

-Maux de tête

-Étourdissement

-Fatigue

-Troubles visuels

-Nausée

-Vomissements

-Dans les cas plus sévères, des pertes de conscience et des convulsions peuvent survenir, et même le décès.