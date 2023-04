BIXI: Longueuil va quadrupler son offre

La Ville de Longueuil compte augmenter sa flotte de vélos en libre-service, avec l’achat de 200 nouveaux vélos et 20 nouvelles stations BIXI.

Pour cette acquisition, la Ville de Longueuil et le gouvernement du Québec ont investi conjointement un total de 1,6 million $.

Parmi les 200 nouveaux vélos BIXI, 70 seront à assistance électrique. Les équipements seront livrés graduellement au cours de la saison 2023 et seront disponibles pour les citoyens d’ici le début de la saison 2024, a indiqué la Ville de Longueuil par communiqué.

«L’aide financière du gouvernement du Québec nous permet aujourd’hui non seulement de quadrupler l’offre du réseau BIXI sur le territoire de Longueuil, mais également d’en faciliter l’accès pour les citoyennes et les citoyens grâce à l’ajout de 20 stations à travers les trois arrondissements», a déclaré la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier.

Depuis 2012, la Ville de Longueuil compte six stations BIXI sur l’ensemble de son territoire. Elle en comptera ainsi 26 stations dès l’an prochain.

Plus de BIXI à Laval et Montréal aussi

Rappelons que la semaine dernière, lors du lancement de la nouvelle saison, la Ville de Laval a également annoncé une augmentation de sa flotte avec six stations supplémentaires et environ 85 bicyclettes de plus qu’en 2022.

De son côté, la Ville de Montréal a annoncé que, dans certains quartiers, les BIXI seront disponibles toute l’année, même l’hiver.