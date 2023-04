«Bon après-midi, les filles»: une prof forcée de s’excuser pour cette phrase

L’enseignante de philosophie et d’éducation religieuse d’une école privée pour filles a été forcée de s’excuser après avoir salué son groupe en les appelant «les filles», alors qu’un des élèves ne s’identifiait pas comme tel.

Des camarades d’une école privée se seraient ainsi plaints à la direction après que l’enseignante ait commencé son cours en lançant «bon après-midi, les filles» à la classe, a rapporté The Mail on Sunday, dimanche, selon The Telegraph.

C’est du moins ce que l’enseignante aurait confié la semaine dernière dans le cadre d’une étude sur les soins de la dysphorie de genre chez les enfants et les adolescents, dirigé par la pédiatre Dr Hilary Cass.

Selon ses dires, l’incident se serait produit en 2021, dans une classe d’élèves de 11-12 ans.

Dès le cours suivant, chaque membre d’un groupe aurait inscrit son nom et ses pronoms sur le tableau pour forcer l’enseignante à les utiliser. Parmi le groupe, un des élèves s’identifiait «they» et «them» – l’équivalent de «iel» en français, selon le média britannique.

Devant les refus de l’enseignante à utiliser les pronoms, les élèves auraient ensuite tenu une manifestation sur l’heure du dîner pour faire entendre leur mécontentement.

De son côté, l’enseignante aurait finalement rétorqué qu’elle devait d’abord s’entretenir avec les parents d’une élève si elle préférait employer des pronoms différents de son sexe biologique.

«Avant la fin de la semaine, j’étais dans une espèce de processus de discipline et le chef d’année me disait que je devais m’excuser aux filles», a-t-elle témoignée, en demandant l’anonymat pour protéger ses élèves.

L'enseignante a précisé que son contrat d’un an n’aurait pas non plus été renouvelé à la fin de l’année scolaire.

La Fiducie indépendante de l'école de jour pour filles, chargée de son contrat, n’aurait pas répondu aux demandes des deux médias anglais.