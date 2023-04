Bruits et fermetures partielles: les travaux de réfection reprennent fin avril sur le pont Pie-IX

Les travaux majeurs pour la réfection du pont Pie-IX reprendront le 29 avril, ce qui ne manquera pas de provoquer des désagréments aux usagers et au voisinage.

Entrant dans le cadre de la troisième et dernière phase, les travaux visent le réaménagement de l’intersection des boulevards Pie-IX et Henri-Bourassa et l’asphaltage des six voies sur le pont, incluant la voie réservée.

Outre le bruit que pourraient entraîner ces travaux dans le voisinage, des fermetures partielles seront donc de mise sur le réseau local et sur le pont jusqu’à la fin des travaux prévue à l’automne prochain, prévient le ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Dans ce contexte, le MTQ organise une séance d’information virtuelle mercredi soir pour expliquer au public les différentes étapes du projet et les entraves planifiées sur le réseau routier dans le secteur.

Pour rappel, le projet a coûté la bagatelle de 198,6 millions $, un investissement auquel s’ajoute une contribution fédérale de 6,1 millions $ pour l’aménagement de la voie réservée pour le service rapide par bus (SRB) Pie-IX.