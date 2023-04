Le froid est de retour, la pluie aussi

La grisaille sera au rendez-vous cette semaine, en raison d’un système dépressionnaire qui apportera des précipitations et des températures à la baisse plus près des normales de saison.

Les Québécois auront donc droit à tout un contraste avec un mélange de pluie et de neige dans plusieurs secteurs de la province, alors qu’entre 15 et 25 millimètres de pluie sont attendus d’ici mercredi en Outaouais et à Montréal, voire plus à Québec et sur la Côte-Nord.

«Pour aujourd’hui dans la grande région de Montréal, on s’attend à entre 10 et 15 millimètres [de pluie] possiblement jusqu’à une vingtaine du côté de la Rive-Nord», a précisé André Cantin, météorologue chez Environnement Canada, en entrevue avec l’Agence QMI, lundi.

Les quantités de pluie pourraient être plus importantes au nord du fleuve, vers la Mauricie, et jusqu’à la Côte-Nord.

Un avertissement de pluie a notamment été émis pour Québec où on attend jusqu’à 25 millimètres lundi.

«Des inondations sont possibles par endroits dans les basses terres», peut-on lire sur le site d’Environnement Canada.

Après un court répit en milieu de semaine, avec une alternance de soleil et de nuages, un nouveau système devrait apporter de nouveau de la pluie au cours de la fin de semaine sur la plupart des secteurs de la province.