Cinq choses à savoir sur ChatGPT

Découvrez cinq faits sur ChatGPT, ce modèle de langage qui utilise l’intelligence artificielle et crée la controverse dans le milieu technologique et dans la société.

ChatGPT peut composer en quelques secondes un poème, un article, une blague, une discussion entre amis ou un travail scolaire grâce à son intelligence artificielle.

Après deux mois, ChatGPT avait déjà 100 millions utilisateurs. Jamais dans l’histoire une plateforme n’a atteint ce nombre aussi rapidement.

En janvier dernier, ChatGPT avait 13 millions de visiteurs uniques par jour.

ChatGPT est disponible dans plus de 160 pays. Il n’est pas accessible en Chine, en Iran, en Corée du Nord, en Russie, au Venezuela et au Bélarus. L’Italie est aussi en réflexion quant à son utilisation.

Les revenus de ChatGPT sont estimés à 200 millions $ US (268 000 $ CA) en 2023 et à près de 1 milliard $ US (1,3 milliards $ CA) en 2024.