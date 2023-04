Corée du Nord: le chef de l’ONU «condamne» le lancement d’un missile balistique

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres « condamne fermement » le lancement la semaine dernière par la Corée du Nord d’un missile balistique intercontinental (ICBM) à combustible solide, a déclaré lundi l’un de ses adjoints, déplorant les divisions du Conseil de sécurité.

« Le secrétaire général réitère ses appels à la Corée du Nord d’immédiatement s’abstenir d’autres actions déstabilisatrices, de pleinement respecter ses obligations internationales au regard des résolutions du Conseil de sécurité, de reprendre le dialogue pour parvenir à une paix durable et à la dénucléarisation complète et vérifiable de la péninsule coréenne », a déclaré Khaled Khiari, sous-secrétaire général notamment responsable des affaires politiques pour l’Asie devant le Conseil de sécurité.

La Corée du Nord a confirmé avoir tiré jeudi un « nouveau type » de missile balistique intercontinental à combustible solide, le dirigeant Kim Jong Un se félicitant de ce qu’il a présenté comme une étape majeure dans le programme d’armement du pays.

M. Khiari a souligné la responsabilité du Conseil de sécurité dans ce dossier, regrettant son absence d’unité « qui peut difficilement ralentir la trajectoire négative de la péninsule coréenne ».

« L’unité du Conseil de sécurité sur la Corée du Nord est essentielle pour apaiser les tensions et surmonter l’impasse diplomatique », a-t-il insisté.

Les dernières manifestations d’unité du Conseil de sécurité sur le dossier nord-coréen remontent à 2017.

Sous l’administration de Donald Trump, les États-Unis avaient fait adopter à l’unanimité au Conseil de sécurité trois résolutions imposant trois séries de sanctions économiques lourdes à Pyongyang après des essais de missiles et nucléaires.

En mai 2022, la Chine et la Russie avaient mis leur veto à une résolution imposant de nouvelles sanctions contre Pyongyang et aucune résolution ou déclaration du Conseil n’a été adoptée depuis malgré plusieurs tirs de missiles.

Dans une déclaration commune, neuf membres du Conseil (dont les États-Unis, la France et le Japon), plus la Corée du Sud, ont également condamné lundi « dans les termes les plus forts » le tir de ce missile ICBM à combustible solide.

« Ce type d’activités irresponsables, en plus de messages de déstabilisation, est imprudent et dangereux, et nous ne pouvons le cautionner comme si de rien n’était », ont-ils insisté, appelant « tous les membres de l’ONU » à « condamner cette attitude dangereuse ».

« Le Conseil de sécurité doit surmonter son silence prolongé, agir comme il en est de sa responsabilité concernant une menace sécuritaire et promouvoir la paix et la sécurité dans la péninsule coréenne », ont-ils ajouté.