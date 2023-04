Denis Coderre se remet d’un AVC

L’ancien ministre fédéral et maire de Montréal Denis Coderre se remet présentement d’un accident vasculo-cérébral (AVC) subi au cours de la fin de semaine.

Le politicien a expliqué sur sa page Facebook, lundi, avoir commencé à éprouver des problèmes d’élocution et un engourdissement du côté gauche de son corps samedi soir.

M. Coderre a attendu jusqu’à dimanche, moment où il s’est rendu à l’urgence de l’hôpital général juif de Montréal.

«Ils me prennent en main immédiatement Thank God!!! Résultaat J’ai fait un léger AVC et prolonge mon séjour au Jewish», a relaté le politicien en partageant une photo de lui alité, avec le sourire.

L’ancien maire de 2013 à 2017 croyait depuis mercredi qu’il faisait en fait une labyrinthite, lui qui éprouvait des symptômes comme une envie de vomir et des pertes d’équilibre.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a d'ailleurs réagit à cette nouvelle sur twitter, en souhaitant un prompt rétanblissement à M. Coderre.