EN IMAGES | La rivière du Nord menace d’atteindre «le niveau d’inondation majeure»

La crue printanière inquiète les riverains de nombreuses villes, dont ceux de Saint-Jérôme, où la rivière du Nord menace de déborder ponctuellement de son lit.

Près du pont Viau, le débit est impressionnant, voire effrayant.

Le pic de la crue devrait être atteint cette nuit, vers 1h du matin, avec un flux de 253 mètres à la seconde.

Un projet de construction à proximité est l’une des victimes de la crue, alors que le trou dans lequel on projette de construire s’est transformé en une véritable piscine.

Les ouvriers de la construction s’affairaient justement, au moyen de pompes, à extraire l’eau accumulée.

Interrogé quant à savoir s’il jugeait la situation inquiétante, Mario Fauteux, conseiller municipal pour la Ville de Saint-Jérôme, répond par l’affirmative.

«C’est sûr que oui, parce que cette nuit, vers une heure, on devrait atteindre le niveau d’inondation majeure, qui est de 260 mètres cubes par seconde. On devrait dépasser ça, on devrait atteindre même 270», explique-t-il.

Avec un tel débit, la rivière pourrait sortir de son lit.

«À 270, vous êtes sur la limite. Il y a des endroits que oui, mais ça a déjà été pire, ça a déjà été beaucoup plus élevé que ça, dans les 300, surtout en 2019. Mais là, dans le cas présent, c’est sûr qu’il y a des endroits que oui, ça risque de déborder», ajoute M. Fauteux.