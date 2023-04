Évitez de caresser votre chat sur ces parties du corps

Si vous êtes propriétaire d’un chat, vous devriez éviter de le caresser n’importe comment, car il déteste probablement la façon dont sont données ces caresses qui sont un moyen éprouvé de créer des liens avec l’ami à quatre pattes.

Selon une étude relayée par Science Focus, même si les chats sont tolérants envers leurs maîtres, ils n’apprécient pas particulièrement les caresses sur certaines parties du corps et ils le font savoir par leur comportement.

«Bien que certains chats apprécient les caresses, la plupart n'aiment pas du tout la façon dont nous les faisons», a indiqué Lauren Finka, spécialiste en comportement félin de l'Université de Nottingham Trent.

«Même si de nombreuses personnes croient que les chats adorent les caresses à la base de la queue, des chercheurs suggèrent que cela peut produire le comportement le plus négatif chez eux», a détaillé la spécialiste.

Selon l’étude, il existe chez les chats sociables, ceux qui sont mis très tôt en contact avec les humains, des zones qu’ils pourraient apprécier, comme les joues, la base des oreilles ou la partie sous le menton.

«C'est sûrement parce que ces endroits contiennent beaucoup de glandes cutanées qui produisent des odeurs, a expliqué la spécialiste. Les chats utilisent particulièrement ces zones pour diffuser leur odeur, alors ce doit être agréable quand elles sont stimulées.»

En revanche, la spécialiste recommande d’éviter la base de la queue et du ventre et d’être prudent lorsqu’on touche le dos, les pattes et la queue du chat, en faisant attention à son langage corporel.