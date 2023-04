Kate Middleton a manqué les derniers moments de la reine, elle blâme Meghan Markle

Les belles-sœurs Meghan Markle et Kate Middleton semblent toujours en conflit, et les choses semblent s’être particulièrement envenimées lors de la mort de la Reine, selon le New York Post.

La princesse de Galles aurait beaucoup de ressentiment envers Meghan Markle, car elle l’aurait empêché de faire ses adieux à la reine Elizabeth II avant la mort de celle-ci, rapporte Robert Jobson, biographe royal, dans un nouveau livre sur le roi Charles III.

Kate se serait sentie obligée de rester en Angleterre alors que la reine vivait ses derniers moments en Écosse à Balmoral dans le but d’empêcher le prince Harry et Meghan de se rendre à son chevet.

Dans son livre, Robert Jobson affirme que le roi aurait ordonné aux épouses des petits-fils de la reine de rester en Angleterre, car cela n’aurait pas été «approprié» pour les conjointes de se trouver à son chevet.

«Harry insistait pour que Meghan l'accompagne en Écosse alors que la vie de la reine s'étiolait, mais le roi disait que seuls les enfants et les petits-enfants devaient être auprès de la reine», dit Jobson dans son livre.

Ainsi, Charles III aurait demandé au prince William de ne pas amener sa conjointe en Écosse, car «si Kate ne vient pas, Meghan ne peut pas venir non plus».

Le biographe affirme qu’il s’agissait d’un moyen de s’assurer que Meghan, qui n’était pas la bienvenue, ne se sent pas officiellement mise à l’écart.

Cependant, Kate Middleton se serait sentie déchirée de manquer les derniers moments de la reine, pour qui elle avait une affection particulière.

Elle entretiendrait donc une certaine rancœur envers sa belle-sœur, qui l’aurait forcé à manquer ces moments importants.