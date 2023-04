Montréal a battu un record de chaleur

Montréal a connu une vague de chaleur hâtive pendant quatre jours, entre jeudi et dimanche, et a même enregistré un record de chaleur.

En effet, au cours de la journée de samedi, le mercure a affiché 24,3°C dans la région de Montréal alors que l’ancien record était de 23,3 °C et remontait à 1969, a indiqué André Cantin, météorologue chez Environnement Canada, en entrevue avec l’Agence QMI.

Même s’il a fait particulièrement chaud le jeudi, vendredi et dimanche, il n’y a pas eu de record, a-t-il ajouté.

Le météorologue a également indiqué que les températures «plus fraîches et plus près des normales de saison» sont de retour pour la semaine à venir, et celle d’après encore, soit entre 10 °C et 15 °C.

Une vague de chaleur comme celle enregistrée au cours des derniers jours ne devrait pas revenir de sitôt. Du moins, «pas avant la deuxième semaine du mois de mai», selon M. Cantin.