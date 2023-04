Confusion des heures de parcomètre: Montréal accordera un sursis de deux semaines

Face à la confusion sur le prolongement des heures de parcomètre au centre-ville, la Ville de Montréal compte mettre sur pause pendant deux semaines son projet pour présenter son plan aux commerçants, a assuré la mairesse Valérie Plante.

Elle était alors interrogée sur le cafouillage qui a eu lieu en fin de semaine avec l’Agence de mobilité durable, qui est notamment responsable de la gestion du stationnement dans la métropole.

Dès vendredi, l’Agence de mobilité durable avait placé des autocollants pour annoncer la prolongation de la durée de paiement sur certains compteurs.

L’affichage indiquait alors que le stationnement serait désormais payant de 8h à 23h en semaine, de 9h à 23h le samedi et de 9h à 18h le dimanche.

Actuellement, il est obligatoire de payer pour sa place de 9h à 21h en semaine, de 9h à 18h le samedi et de 13h à 18h le dimanche.

Cette décision aurait cependant été prise sans l’aval du bureau de la mairesse.

«Dès qu’on a été mis au courant de l’opération des autocollants, on a mis une pause à cette opération le temps d’aller rencontrer nos partenaires», a réagi Sophie Mauzerolle, responsable de la mobilité au comité exécutif de la Ville.

Plus tôt dans la journée, le directeur général de Montréal centre-ville réclamait un moratoire «d’au moins un an avant toute modification aux horaires de tarification au centre-ville afin de permettre une évaluation en bonne et due forme».

«Nous sommes surpris et déçus de ce changement d'horaire de la tarification sans avis ni consultation», a insisté Glenn Castanheira.

«Le moratoire sera de deux semaines et on va avoir des conversations avec nos partenaires», a toutefois affirmé Mme Plante au conseil municipal de lundi.

Un prolongement déjà adopté

Pourtant, le prolongement des heures de tarification avait été adopté dans le budget de l’Agence de mobilité durable du 19 décembre dernier. Selon ce document, ces nouveaux horaires devaient entrer en vigueur le 1er avril.

Une note de service avait également été envoyée aux arrondissements le 8 février par la directrice Urbanisme et mobilité, Lucie Careau.

«Des plages horaires du centre-ville [sont prolongées] à partir du 1er avril 2023, là où la demande demeure forte en dehors des périodes tarifées, notamment les matins de semaine et en soirée les jeudis, vendredis et samedis», est-il possible d’y lire.

Un centre-ville encore trop fragile?

Selon le chef de l’opposition officielle, une telle décision «pénaliserait» les commerçants du centre-ville.

«On sort d’une pandémie, on a déjà un centre-ville qui est vide au niveau de ramener des commerçants sur la rue Sainte-Catherine, puis là on arrive avec une augmentation de tarif sans aucune consultation», a fait valoir Aref Salem lors d’un point de presse.

Opposé à ce changement d’horaire, M. Castanheira a aussi rappelé que le centre-ville est encore «très fragile». «Ce n'est surtout pas le moment d'implanter de nouvelles mesures contraignantes sur l'ensemble du territoire», a-t-il soutenu.

La Ville a rencontré l’Agence de mobilité durable en après-midi pour faire le point et pour «retirer les collants dans les meilleurs délais».

L’administration Plante ne compte cependant pas rebrousser chemin sur la modification de ce projet.

«Ce qu’on constatait dans les derniers mois, c’est que souvent les gens payaient la dernière heure de parcomètre puis restent là toute la nuit. En élargissant finalement l’horaire, ça permet un plus grand taux de roulement», a expliqué Mme Mauzerolle.

«Cette mesure-là ce n’est pas à propos de l’argent, c’est à propos de changer les comportements, c’est à propos de soutenir des petits commerçants qui vont avoir besoin d’avoir des clients», a ajouté la mairesse.