Nikki Sixx travaille sur de nouvelles chansons avec Mötley Crüe

Nikki Sixx a révélé que Mötley Crüe préparait de nouvelles chansons.

La semaine dernière, le bassiste a partagé sur Twitter une photo de lui-même, du batteur Tommy Lee et du nouveau guitariste John 5 lors d'une session d'écriture.

Il a écrit en légende: «encore une journée d'écriture de chansons qui vont déchirer.»

Plus tard, il a annoncé que le groupe de heavy metal travaillait avec le producteur Barry Pointer.

«On écrit, a révélé le musicien. Le processus créatif d'écriture a toujours été le cœur de notre groupe. On va aller dans le grand studio la semaine prochaine et commencer à enregistrer quelques-unes et voir où ça nous mène. On n'a pas de plan définitif à ce stade. Il suffit de laisser les chansons nous guider.»

Mötley Crüe est actuellement co-tête d'affiche d'une tournée de concerts avec Def Leppard, le prochain concert devant avoir lieu à Sheffield, en Angleterre, le 22 mai.