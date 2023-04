NM Joseph-Savard: 9 M$ de plus pour prolonger la durée de vie d’un traversier

Les travaux pour prolonger la durée de vie du traversier entre L’Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive coûteront beaucoup plus cher que prévu, et la date de retour en service du navire accuse un nouveau retard.

Le budget pour la modernisation du Navire Moteur (NM) Joseph-Savard a été revu à la hausse en mars dernier, passant de 34,3 à 43,3 millions $.

Il s’agit d’une augmentation considérable, d’autant plus que le montant du contrat signé à l’été 2020 entre la Société des traversiers du Québec (STQ), et les Industries Océans, responsables des travaux, était alors de 29,3 millions $.

«Les coûts supplémentaires sont en grande partie attribuables à l’impact de la pandémie, à la pénurie de main-d’œuvre et aux délais des chaines d’approvisionnement ainsi qu’à des modifications en cours de réalisation du projet», a expliqué Bruno Verreault, conseiller en communication à la STQ, dans un courriel à l’Agence QMI.

Initialement, le navire devait être livré au plus tard en novembre 2021, pour ensuite entrer en service en juin 2022. Mais la STQ l’a finalement reçu avec plus d’un an de retard, en décembre dernier. Pour l’heure, le moment où le traversier sera opérationnel reste nébuleux.

«Actuellement, le NM Joseph-Savard est à l’Atelier de réparation navale de la STQ à Québec. Lors de travaux de telle ampleur, la période précédant le début de l’opérationnalisation d’un navire peut prendre un certain temps avant son retour en service», a souligné M. Verreault.

Selon la STQ, cette «modernisation de mi-vie» devrait permettre au navire de rester sur les eaux «pour encore au moins 30 ans».

Au cours des travaux, les moteurs du traversier ont été remplacés, tout comme l’ensemble des systèmes auxiliaires. De nouvelles rampes piétonnes ont également été installées pour que le bateau puisse être en exploitation à la traverse Québec-Lévis. Le pont des passagers extérieur a aussi été agrandi.

Faire du neuf avec du vieux

Construit en 1985, le NM Joseph-Savard est en rénovation depuis 2021.

Le salon est passé de 64 à 125 places assises, et des téléviseurs ont été ajoutés

Le moteur diesel du propulseur d’étrave, qui sert à manoeuvrer en zone portuaire, a été remplacé par un moteur électrique

Quand il entrera en services, le traversier remplacera officiellement le NM Radisson (construit en 1954) comme navire de relève pour la Traverse Québec-Lévis, en plus de ses activités à l’Isle-aux-Coudres.