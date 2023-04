Oiseaux migrateurs et grippe aviaire: «le public a un rôle à jouer dans cette surveillance-là»

Les épidémiologistes surveillent de près l’arrivée d’oiseaux migrateurs porteurs de la grippe aviaire alors que des éclosions ont été rapportées dans l’est du pays et demandent l’aide du public pour suivre l’évolution de la maladie.

En plus des cas rapportés chez les oiseaux, un chien est décédé de la maladie en Ontario au début du mois, rapporte Global News.

La vétérinaire épidémiologiste Manon Racicot explique que c’est par leurs excréments que les oiseaux propagent le virus.

«Ils reviennent au pays, et transportent avec eux le virus de l’influenza aviaire, qui se retrouve dans les sécrétions et leurs fèces, et qui peut, à ce moment-là, contaminer l’environnement, explique-t-elle. On a des conditions idéales en ce moment pour que le virus survive dans l’environnement, c’est-à-dire, des conditions froides et humides.»

Six cas ont été répertoriés au Québec en plus de deux autres en Ontario.

Mme Racicot recommande aux fermes d’être vigilantes.

«On parle vraiment d’hygiène de base, de changement de vêtement, de changement de bottes, de lavage de main à l’entrée des bâtiments. Surtout augmenter leur vigilance s’ils sont à proximité d’un cours d’eau où on voit présentement énormément d’oiseaux migrateurs aquatiques. Il y a également un souci à avoir au niveau de la disposition des carcasses d’oiseaux.»

Le public est également appelé à contribuer afin que le virus ne devienne pas dangereux pour les humains.

«Ce qui est demandé au grand public, c’est de rapporter les oiseaux sauvages morts, les carcasses de mammifères morts pour qu’on puisse les échantillonner et suivre l’évolution du virus, ajoute l’experte. Le public a un rôle à jouer dans cette surveillance-là pour qu’on puisse suivre l’évolution du virus et suivre s’il y a des mutations qui seraient problématiques pour l’humain.»

L’an dernier, c’est au début du mois de mai que le maximum de cas de la maladie a été observé au Québec.

Aux États-Unis, cependant, une accalmie a été observée dans les dernières semaines.

«Ils avaient 50 nouveaux cas par semaine, et là on en trouve seulement entre 5 et 10 par semaine, affirme celle qui travaille pour l’Agence canadienne d’inspection des aliments. C’est vraiment une décroissance majeure, donc on va voir si on vit la même chose de notre côté.»

Le gouvernement du Québec recommande actuellement de ne pas organiser de rassemblement d’oiseaux comme des foires, expositions, concours ou encans.