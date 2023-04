La dernière attaque de Pierre Poilievre sur CBC et Radio-Canada concernant l’ajout de la mention «média financé par le gouvernement» est la preuve qu’il n’a pas l’étoffe d’un premier ministre, selon les panélistes de l'émission «La Joute».

Pour Yasmine Abdelfadel et Gaétan Barrette, ce genre d’action nuit au Canada.

«C’est le petit gain politique d’aujourd’hui et de demain sans penser à dans un an. M. Poilievre c’est aussi un aspirant premier ministre et s’il devient premier ministre, est-ce qu’il reconnait que CBC/Radio-Canada est un organe de propagande du gouvernement? Stephen Harper contrôlait-il Radio-Canada? On peut se poser des questions sur le modèle d’affaire de Radio-Canada, mais d’aller demander à Elon Musk, une entreprise américaine de venir s’en prendre à un média canadien, ça, c’est ne pas avoir de vision et être prêt à tout, même à nuire au Canada, pour gagner des élections», mentionne Yasmine Abdelfadel.

«C’est un terrain glissant sur lequel il a déjà glissé et il va le faire encore parce qu’il est la version légère et canadienne de Donald Trump. Comme j’ai déjà dit, même si c’est pour le vote qui va lui donner la majorité, il est prêt à tout (...) Je ne pense pas que c’est acceptable de la part d’un politicien de laisser entendre ce genre de choses», explique Gaétan Barrette.

Même si Luc Lavoie n’est pas en accord avec Pierre Poilivere, il souligne que ce ne sont pas seulement les conservateurs qui pensent que le mandat de CBC n’est plus pertinent.

«On remonte juste un peu plus loin en arrière et il y avait un certain Pierre Elliott Trudeau qui n’était pas capable de les voir. Il avait même dit : "on va mettre la clé dans la porte, on n’est plus capable de les voir" (...) Ça fait partie de la stratégie conservatrice, mais ça a été celle de Pierre Elliott Trudeau», affirme Luc Lavoie.

Voyez l’échange animé entre les trois jouteurs dans la vidéo ci-dessus.