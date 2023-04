Punaises de lit: Des infirmières envoyées au Pavillon des aînés à Trois-Rivières

Le CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec a envoyé un groupe d'infirmières faire un état de situation au Pavillon des aînés à Trois-Rivières, alors qu’une des bénéficiaires est couverte de dizaines de piqures de punaises de lit depuis au moins deux mois. Une opération d'urgence pour connaître l'ampleur de la situation.

C'est à la lumière du reportage de TVA Nouvelles et des informations qui ont circulé sur les réseaux sociaux depuis vendredi dernier que le CIUSSS MCQ a envoyé neuf infirmières à la ressource intermédiaire lundi. Leur objectif était de vérifier l'état de santé de tous les résidents.

Les infirmières du soutien à domicile ont donc visité chaque chambre de chacun des étages de la résidence. Le constat, c'est qu'il n'y a aucun signe significatif qui permet de confirmer la présence de punaises de lit actuellement dans la résidence, a répondu le CIUSSS MCQ.

C'est d'abord la fille d'une bénéficiaire, France Lefebvre, qui avait dénoncé la situation avec de nombreuses photos qui datent du 8 avril comme preuve, où on voit sa mère couverte de dizaines et dizaines de plaies sur tout le corps.

Encore aujourd'hui, son état empire selon sa fille, qui a remarqué qu'elle n'est même plus en mesure de porter son soutien-gorge à cause des piqûres.

En entretien téléphonique, le propriétaire de la ressource intermédiaire, Jean-Claude Bujold, a expliqué que les infirmières qui sont venues au Pavillon des aînés lundi avant-midi n'ont pas trouvé de plaies sur d'autres résidents.

M. Bujold a également assuré qu'aucune punaise de lit n'avait été vue depuis des mois dans la résidence. Le problème des punaises de lit a commencé il y a 1 an et demi selon son récit, et est contrôlé depuis le premier jour.

Toutefois, d'autres sources, d'anciens employés de la ressource intermédiaire, affirment pratiquement le contraire. Le problème n'aurait jamais été réglé, et d'autres résidents seraient lourdement touchés par les punaises de lit. Il est même question d'inaction de la part des gestionnaires depuis le début de la problématique.

Ces allégations sont niées par le propriétaire. Celui-ci a ajouté que les exterminateurs font des interventions tous les mois depuis l'arrivée des punaises de lit dans la ressource intermédiaire, et qu'il y aura toujours des interventions mensuelles à la grandeur de la résidence pour s'assurer de ne pas revoir de punaises de lit.

Également, M. Bujold a mentionné qu'à deux reprises, tous les vêtements des résidents avaient été lavés pour éviter la propagation des punaises de lit. En somme, tout est fait pour régler le problème selon le propriétaire, qui assure qu'il suivra les recommandations du CIUSSS MCQ, s'il y en a d'autres.

Pour sa part, le CIUSSS MCQ va suivre la situation de très près avec la ressource intermédiaire, et vérifier avec la Santé publique si toutes les mesures ont été mises en place selon la bonne pratique pour régler le problème. D'ailleurs, tous ceux qui auraient quelque chose à rapporter ou dénoncer peuvent contacter la commissaire aux plaintes du CIUSSS MCQ.