Voyez ses 3 astuces afin de s’assurer un pourboire

Une femme a provoqué une véritable commotion en ligne après avoir révélé son astuce secrète afin de s’assurer que les clients avares donnent un pourboire.

Originaire du Texas aux États-Unis, la jeune femme qui se nomme Kat Busch, et qui travaille comme embouteilleuse depuis quatre ans, a dévoilé cette astuce sur TikTok.

Au Canada comme aux États-Unis, les pourboires sont une partie intégrante de la culture, notamment dans certains secteurs comme la restauration, ou l’hôtellerie.

«Pas de pourboire, pas de problème! Laissez-moi vous dire comment résoudre ce problème. Je m'appelle Kat, je travaille dans le secteur des services depuis quatre ans et cela ne m'est arrivé qu'une poignée de fois», amorce la jeune femme.

Sa stratégie est simple : «S'ils ne sont pas encore partis, explique-t-elle, allez voir la personne qui a payé devant tout le monde et vous lui dites : "Monsieur ou Madame, je vois que vous n'avez pas laissé de pourboire, y a-t-il quelque chose que je puisse améliorer dans le service et dont vous voudriez me faire part?"»

Selon Kat, neuf fois sur dix, les clients s’empourprent, paraissent embarrassé, puis bégaie une excuse : «Oh, c'était une erreur, oh je n'ai pas vu le reçu», imite-t-elle.

Une autre astuce, un peu plus élaborée cependant, consiste à s’adresser directement à son patron.

«Il suffit de demander à un responsable s'il peut retirer des articles peu coûteux, tels que des boissons gazeuses, d'une facture élevée, afin que l'argent aille au serveur», explique la jeune femme.

«Si la note est vraiment élevée, j'explique la situation à mon patron pour voir s'il ne pourrait pas enlever des articles afin que je gagne au moins quelques dollars et que je ne finisse pas avec un pourboire négatif», ajoute-t-elle.

Toujours selon Kat, la situation est toute simple pour les barmans, puisqu’en cas de mauvais pourboire, il suffit... de ne plus servir ces clients, ou du moins de ne pas les resservir avant «une éternité».

Mais tous les serveurs ne sont pas de cet avis.

«J'aurais tellement d'ennuis si je faisais ça. Certaines personnes ne donnent pas de pourboire, quelle que soit la qualité du service», a mentionné un internaute.

Un deuxième a plutôt ajouté : «Je pense que les pourboires devraient être supprimés. Payez vos employés à leur juste valeur».