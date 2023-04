Affaire Harold LeBel: Legault salue le courage de Catherine Fournier

François Legault a salué le courage de la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, pour avoir dénoncé l’ex-député péquiste Harold Lebel qui l’a agressée sexuellement à Rimouski en 2017.

«Je salue le courage de Catherine Fournier. Un bel exemple de détermination. Tu peux être fière. C’est important que les victimes sachent qu’elles peuvent dénoncer», a écrit le premier ministre dans un message publié sur les réseaux sociaux mardi matin.

Après que l’ordonnance de la Cour qui protégeait son identité ait été levée à sa demande mardi matin, Catherine Fournier a révélé qu’elle était la victime d’Harold Lebel, qui a été reconnu coupable d’agression sexuelle en novembre dernier.

La levée de cette ordonnance rendra possible la diffusion d’un documentaire de notre Bureau d’enquête qui l’a suivie pendant tout le processus judiciaire.

Vague de solidarité

Dans les couloirs de l’Assemblée nationale, les mots de solidarité à l’endroit de Catherine Fournier fusaient mardi.

Plusieurs élus ont souligné l’importance du témoignage de l’ex-députée de Marie-Victorin, qui pourrait bien inciter les victimes d’agressions sexuelles à sortir de l’ombre et à dénoncer leur agresseur.

«Le geste qu’elle a posé, c’est important pour nous les femmes [...]. À chaque fois qu’une femme se tient debout et a un résultat positif, c’est bon pour toutes les femmes», a dit la porte-parole de Québec solidaire, Manon Massé, peu avant la période de questions.

La ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, s’est dite «rassurée» par la conduite de Catherine Fournier, car il s’agit selon elle d’un signe que «les femmes commencent à prendre la parole et à dénoncer». «Et ça nous amène, nous les femmes, à prendre de plus en plus notre pouvoir en main», a-t-elle ajouté.

«C’est un message très clair aux différentes victimes au Québec que c’est important de dénoncer», a renchéri le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, en soulignant au passage que la décision de la mairesse de Longueuil de sortir de l’ombre «fait œuvre utile» et «constitue un modèle pour plusieurs personnes».

Plus tôt dans la journée, le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, avait lui aussi qualifié le témoignage de Mme Fournier «d’important». «Elle est passée à travers le système», a-t-il fait valoir, en disant avoir hâte d’entendre les critiques constructives qu’elle mettra de l’avant dans les prochains jours.

Sur Twitter, le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a noté que «la démarche de Catherine Fournier a sans aucun doute été difficile et exigeante», saluant lui aussi son courage d’avoir entrepris des démarches devant les tribunaux.

Ce qu’ils ont dit

«Je m’imagine l’enfer qu’elle a vécu, et je suis avec elle.» - Bernard Drainville, ministre de l’Éducation

«Je souhaite que tous et toutes, on écoute ce que cette femme a à nous dire sur ce qu'il faut qu'il change au Québec pour que les victimes de violences sexuelles sentent qu'elles ont toute la place pour dénoncer et pour que le processus qui s'ensuit respecte leurs droits, respecte leur volonté» - Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole de Québec solidaire

«J’ai beaucoup travaillé pour bâtir la confiance des victimes dans le système de justice, et si l’histoire de Catherine peut aider à rassurer certaines victimes et à les convaincre, celles qui le veulent naturellement [...], de porter plainte, bien je pense que c’est une très bonne chose qu’elle ait fait cette sortie-là.» - Sonia Lebel, présidente du Conseil du trésor

«Je pense que Mme Fournier a beaucoup de courage aujourd’hui de rendre public le fait qu’elle a été agressée elle-même, et dans les circonstances je pense qu’elle veut donner un exemple, elle veut rassurer les femmes aussi, qu’elles peuvent aussi témoigner [...] et porter plainte.» François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique

«Merci de donner une voix aux victimes d’agressions sexuelles. Je suis certaine que ton témoignage apportera de l’espoir et du courage afin que d’autres femmes et hommes dénoncent à leur tour» - Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

«J’encourage toutes les femmes victimes d’agressions ou d’abus à faire comme elle. Peu importe le contexte, c’est tolérance zéro. C’est en dénonçant qu’on va y arriver.» - Brigitte Garceau, députée libérale