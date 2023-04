Cet automne à TVA: Céline Bonnier, Marie-Joanne Boucher et Noémie O'Farrell en vedette dans «Sorcières»

Céline Bonnier, Marie-Joanne Boucher et Noémie O'Farrell défendront les rôles principaux de la nouvelle série annuelle «Sorcières», qui s’installera dans la grille de TVA l’automne prochain.

Les trois amies ont commencé à imaginer ce projet avant la pandémie, sans savoir à travers quel médium il rayonnerait; le théâtre, le cinéma ou la télé. C’est le producteur André Dupuy d’Amalga qui a tout de suite vu le potentiel d’une série annuelle se déployant sur 26 épisodes. Même si TVA n’a pas officiellement confirmé que «Sorcières» se glissera dans la case horaire de «L’Échappée», soit le lundi à 20 h, tout porte à croire que ce sera bel et bien le cas, selon les informations de l’Agence QMI.

Les tournages de «Sorcières» – qui ne fait pas référence aux sorcières sur un balai, bien entendu, mais plutôt à la «féminité, à la liberté et à des thèmes féministes – s’amorceront la semaine prochaine, plus précisément le 24 avril. Les comédiens principaux ont eu «le luxe» de répéter depuis un moment et d’apprivoiser leur personnage, ce qui est plutôt rare en télé, a dit à l’Agence QMI Marie-Joanne Boucher.

La comédienne d’expérience est plus qu’heureuse de revenir dans un projet de premier plan au petit écran, elle qui a brillé dans «Virginie» et dans «Providence». On peut la voir depuis l’an dernier dans la comédie «Le bonheur».

«C’est vraiment le désir de travailler ensemble qui a fait naître ce projet-là», a-t-elle mentionné, en précisant être «très proche» de Céline Bonnier dans la vie.

«Les intrigues sont multicouches, comme les personnages. C’est difficile de définir la série. On ne peut pas dire que c’est juste un drame parce qu’il y a de l’humour aussi. On l’a construit en fonction que les gens aient envie de s’y plonger semaine après semaine, et la série a été conçue pour se déployer sur plusieurs saisons. Il y a des retours en arrière, des secrets, de l’enquête.»

La série plongera les téléspectateurs dans l’univers de trois sœurs fort différentes, qui ont un point en commun immuable. Joanne (Céline Bonnier), Élizabeth (Marie-Joanne Boucher) et Agnès (Noémie O’Farrell) ont été élevées dans une «commune à tendance sectaire» fondée par leur père dans les années 1980. Elles connaissent des secrets qu’elles sont parvenues à enfouir afin de poursuivre leur vie chacune de leur côté. Un jour, les policiers sont appelés dans leur village natal, Sainte-Piété, où ils trouvent un poupon laissé à lui-même. Elles n’ont alors qu’une seule option, celle de faire front commun, après 30 ans de silence, pour découvrir qui est derrière cette histoire.

«La commune s’est démantelée à la suite d’un drame, ainsi que la relation entre les sœurs. On aborde dans la série la force de la communauté, de la famille, puisque même si on s’éloigne, notre passé nous rattrape toujours, positivement ou négativement», a dit Mme Boucher.

Pour donner la réplique aux trois interprètes à l’avant-scène, «Sorcières» réunira à l’écran Lamia Benhacine, Julianne Côté, Patrick Drolet, Alexa-Jeanne Dubé, Stéphane Gagnon, Rémi Goulet, Marie-Claude Guérin, Louise Laparé, Guillaume Laurin, Élisabeth Locas, Denis Marchand, Christian Michaud, David Noël, Widemir Normil, Igor Ovadis, Christophe Payeur et Julie Roussel.

Céline Bonnier, Marie-Joanne Boucher et Noémie O’Farrell se sont adjoint les services de l’auteur Germain Larochelle pour faire fleurir leurs idées. Ce dernier écrit les intrigues, qui se déroulent dans le présent ainsi que dans le passé, trois décennies plus tôt, avec Marie-Josée Ouellet et en collaboration avec Marie-Chantal Bisson, Marie-Hélène Lapierre et David Leblanc. La réalisation est signée par Myriam Verreault et Ian Lagarde.