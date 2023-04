Crue printanière : des inondations mineures en Mauricie

Des cours d'eau sont sous haute surveillance dans la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Avec la pluie reçue sur le territoire, le niveau de plusieurs rivières a gonflé, provoquant des inondations mineures dans la région.

• À lire aussi: Crues printanières: Montréal passe en mode intervention devant les risques d'inondations

• À lire aussi: Gatineau se prépare au «nouveau normal» : les inondations du printemps

• À lire aussi: Crues printanières: voici les secteurs sous surveillance à Montréal et à Québec

Les débordements n’ont rien de critique pour l'instant, mais la situation force les municipalités à agir pour aider les riverains.

Le niveau de l'eau se rapproche des résidences à Saint-Alexis-des-Monts. Certains ont déjà mis les pompes en fonction dans leur sous-sol pour évacuer ce qui s'est infiltré. Chaque jour, la direction des travaux publics de la municipalité surveille les niveaux de l'eau et l'évolution de la situation, a assuré le maire, Michel Bourassa.

La municipalité a même dû fermer les rangs St-Joseph et Baril mardi matin parce que la rivière du Loup empiète sur certaines parties de la chaussée. À certains endroits, on compte environ 30 centimètres d'eau, ce qui rend la circulation plus difficile.

«Chaque année, on prévient les inondations et on ferme le secteur pour la circulation automobile», a souligné M. Bourassa.

Depuis lundi, la municipalité offre aux riverains de venir remplir des sacs de sable au garage municipal. Devant l'eau qui monte de plus en plus près des terrains et maisons, plusieurs en ont déjà profité pour aller faire leurs sacs.

La sécurité publique surveille également d'autres secteurs dans la région, incluant le fleuve Saint-Laurent, la rivière Saint-Maurice et le Lac-Saint-Pierre.

Les équipes s'attendent à une montée du niveau de l'eau, particulièrement dans le fleuve.

«On n'atteindra pas le seuil d'inondation majeure. [...] Il pourrait y avoir des conséquences pour les municipalités de Yamachiche, Louiseville, Bécancour», a indiqué le directeur de Sécurité civile pour la Mauricie–Centre-du-Québec, Sylvain Gallant.

Si la température plus froide aide à ralentir la fonte de la neige, les riverains devront quand même se tenir prêts selon M. Gallant, alors que d'autres précipitations sont attendues en fin de semaine.