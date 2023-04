Déprédation du castor en période de crue des eaux

En cette période de crue printanière, le ministère des Transports agit en prévention pour réduire les risques de débordement en procédant au démantèlement de barrages de castors et en accordant des contrats à des trappeurs du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Marc-André Racine trappe le castor depuis 46 ans. Il en capture jusqu'à 150 chaque année.

«Avant de démanteler un barrage, il ne faut plus qu’il y ait de castors parce qu’on détruit le barrage une journée et le lendemain, c’est à refaire. Il faut enlever les castors, on utilise des pièges certifiés».

Pour terminer le travail, Marc-André procède ensuite au démantèlement du barrage.

«Il faut quand même vérifier ce qu’on peut détruire si on enlève le barrage», a-t-il poursuivi.

Les barrages de castors sont parfois la cause de débordements en période de crue printanière. Ils endommagent ainsi des infrastructures routières. Pour les éviter, le MTQ effectue plusieurs interventions en démantelant le travail de l’animal.

«Il y a des contrats qui sont octroyés à des trappeurs. Le dernier a été octroyé du côté du centre de services d’Alma pour les trois prochaines années. Il a des contrats actifs aussi du côté de Chicoutimi et de Roberval», a mentionné Nathalie Girard, porte-parole du MTQ.

Les interventions surviennent à la suite de signalements effectués soit par des citoyens ou des opérateurs du MTQ.

Interventions nombreuses

Le nombre d’interventions annuelles est important. Juste au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les trappeurs embauchés par le ministère capturent une cinquantaine de castors par année.

« Le permis est octroyé par le Ministère de l’Environnement pour pouvoir intervenir à toute période de l’année. Par la suite, le trappeur décide comment il revalorise l’animal. On ne déplace pas l’animal parce qu’il va revenir. Et on ne laisse pas les huttes non plus parce qu’une autre famille de castors va venir s’y établir», a précisé Mme Girard.

La déprédation, qui consiste à tuer l’animal à l’aide d’un piège, peut durer entre 2 et 3 jours. Lorsqu’il n’y a plus de castor dans le barrage, le trappeur peut procéder au démantèlement le jour même, tout dépendamment du débit de l’eau.

«Le piégeage, pour la majorité des non connaissants, n’est pas bien vu à cause de la souffrance des animaux. On a des cœurs aussi et on n’aime pas voir souffrir des animaux. On est régis avec des pièges qui font des mises à mort assez rapidement», a souligné M. Racine.

Le ministère est en mode vigie pour assurer une intervention rapide en cas de débordement.