Des centaines de pilotes de WestJet votent en faveur d'un mandat de grève

Les plus de 1600 pilotes des compagnies WestJet et Swoop représentés par la Airline Pilots Association (ALPA) ont voté à 93% en faveur d’un mandat de grève qui pourrait s’enclencher dès le 16 mai, lors de la semaine précédant la fin de semaine de la fête des Patriotes, si une entente pour le renouvellement de leur contrat de travail n’est pas conclue au préalable avec leur employeur.

Dans un communiqué, le syndicat indique que les pilotes souhaitent éviter la grève, mais sont près à toute éventualité pour être en mesure de ratifier un contrat «qui respecte les standards de l’industrie».

«Nous voulons continuer de contribuer au succès de WestJet et d’aider notre ligne aérienne à atteindre sa stratégie de croissance, mais si les gestionnaires ne nous laissent aucune autre option, nous serons prêts à passer à l’action, seulement si nous en sommes forcés», indique le président du conseil exécutif de l’ALPA, Bernard Lewall.

Le syndicat déplore notamment des problématiques de recrutement et de rétention des employés qui seraient dues selon lui à «la compagnie aérienne qui essaye de réduire ses coûts d’exploitation en baissant les salaires et en refusant de régler des problématiques d’horaires et d’autres mauvaises conditions de travail, dont une mauvaise sécurité d’emploi».

De son côté, le directeur des opérations de WestJet, Diederik Pen, indique par voie de communiqué que le vote d’un mandat de grève est une «étape couramment prise par les syndicats dans le contexte d’une négociation d’un contrat de travail et ne veut pas dire qu’une grève sera déclenchée.»

«Nous demeurons inébranlablement engagés à en arriver à une entente qui est compétitive au sein de l’industrie aérienne canadienne», continue-t-il.

Les négociations avec l’employeur se poursuivent jusqu’au 24 avril et seront suivies d’une pause planifiée de trois semaines, après quoi une grève pourrait légalement être déclenchée.

Le syndicat se dit disponible pour négocier lors de cette pause afin d’éviter un arrêt de travail.