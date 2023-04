Électrification des transports: voici où seront les nouvelles bornes de recharge rapide au Québec

La Montérégie et Montréal obtiendront près de 40 % des prochaines bornes à recharge électrique rapide annoncées par le gouvernement en mars dernier, a appris Le Journal de Montréal.

Ces deux régions compteront respectivement 67 et 69 des 367 bornes qui devraient être installées d’ici deux ans. Ces bornes de 100 kilowatts et plus permettent de recharger une voiture en 20 à 30 minutes en moyenne.

Projets retenus de bornes de recharge rapide publique Cliquez sur une région pour le détail par ville Abitibi-Témiscamingue 8 Rouyn-Noranda 2 Val-d’Or 4 Bas-Saint-Laurent 20 Rimouski 2 Rivière-du-Loup 10 Saint-Antonin 2 Saint-Alexandre-de-Kamouraska 2 Témiscouata-sur-le-Lac 2 Trois-Pistoles 2 Capitale-Nationale 30 L'Ancienne-Lorette 4 Baie-Saint-Paul 2 Donnacona 2 La Malbaie 2 Québec 18 Sainte-Anne-de-Beaupré 2 Centre-du-Québec 18 Daveluyville (Sainte-Anne-du-Sault) 2 Drummondville 2 Nicolet 2 Plessisville 2 Saint-Germain-de-Grantham 2 Victoriaville 8 Chaudière-Appalaches 22 Lévis 6 Montmagny 6 Sainte-Marie 4 Saint-Georges 4 Saint-Louis-de-Gonzague 2 Côte-Nord 6 Baie-Comeau 6 Estrie 10 Coaticook 2 Magog 2 Nantes 2 Sherbrooke 4 Gaspésie–Iles-de-la-Madeleine 10 Chandler 2 Gaspé 2 Maria 2 Mont-Joli 2 Sainte-Anne-des-Monts 2 Lanaudière 8 Mascouche 2 Repentigny 4 Saint-Donat-de-Montcalm 2 Laurentides 47 Blainville 6 Boisbriand 2 Bois-des-Fillion 2 Brownsburg-Chatham 2 Grenville 4 Lachute 3 Mirabel 2 Mont-Tremblant 2 Morin-Heights 2 Rosemère 4 Saint-Jérôme 18 Laval 22 Laval 22 Mauricie 18 La Tuque 2 Saint-Roch-de-Mékinac 4 Saint-Etienne-des-Grès 2 Trois-Rivières 10 Montérégie 67 Brossard 9 Chambly 4 Chateauguay 2 Contrecoeur 2 Delson 4 Hudson 2 Longueuil 12 Rigaud 2 Saint-Bruno-de-Montarville 4 Sainte-Hyacinthe 2 Saint-Jean-sur-Richelieu 6 Saint-Pie 2 Saint-Mathieu-de-Beloeil 2 Valleyfield 2 Vaudreuil-Dorion 12 Montréal 69 Anjou 2 Dollard-des-Ormeaux 2 Dorval 6 Kirkland 4 Lachine 2 Lasalle 4 Montréal 26 Montréal-Nord 3 Mont-Royal 2 Pointe-Claire 2 Saint-Laurent 6 Saint-Léonard 4 Verdun 4 Ville de Mont-Royal 2 Outaouais 10 Chelsea 2 Gatineau 8 Saguenay–Lac-Saint-Jean 4 Jonquière 4 SOURCE : Programme de soutien au secteur privé pour le déploiement de bornes de recharge rapide publiques

Selon les données de l’Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ), c’est d’ailleurs en Montérégie que l’on trouve le plus haut taux d’électrification du parc de véhicules.

On compte actuellement un peu plus de 1200 bornes de recharge à courant continu (BRCC) dans la province, aussi appelées «bornes à recharge rapide». De ce nombre, 700 appartiennent au Circuit électrique d’Hydro-Québec. Les autres appartiennent à des entreprises privées, comme Tesla.

L’an dernier, Québec avait lancé un appel à projets au secteur privé afin d’augmenter de 30 % le nombre de ces bornes rapides. Le gouvernement investira 60 millions $ en aide aux entreprises.

Accessibles à tous

Même si ces bornes seront achetées et installées par le secteur privé, elles seront toutes accessibles au public, près de commerces comme des restaurants, des pharmacies, des centres commerciaux ou des épiceries.

Surtout, elles seront compatibles avec le Circuit électrique. Reste à savoir si le tarif sera arrimé, mais, selon nos informations, on promet qu’il sera «concurrentiel et comparable».

En tout, 81 projets ont été retenus et seront répartis sur 131 sites. Toutes les régions administratives en recevront, sauf celle du Nord-du-Québec.

Selon nos informations, la région de la Capitale-Nationale obtiendra 30 bornes, dont 18 pour Québec. La ville de Laval, où la flotte électrique est aussi importante, en recevra 22. Parmi les plus grandes villes de la province, c’est Sherbrooke qui reçoit le plus petit nombre de bornes, soit 4. C’est aussi le nombre que recevra l’ensemble de la région du Saguenay-Lac-Jean, où elles seront toutes concentrées à Jonquière.

Davantage en région urbaine

Marc-André Viau, d’Équiterre, souligne que l’on compte moins de bornes publiques en région rurale qu’en région urbaine, au Québec. «Mais on est tout de même un endroit en Amérique du Nord où l’on a une des plus grandes densifications de bornes», nuance-t-il.

Simon Rioux, porte-parole de l’AVÉQ, rappelle également que d’ici 2026, le Circuit électrique d’Hydro-Québec comptera 2000 bornes rapides (donc 1300 de plus).

Le gouvernement a fixé une cible de 1,6 million de voitures électriques en 2030. On en compte actuellement 170 000. Si la progression se poursuit au rythme actuel, l’objectif sera atteint, indique M. Rioux.

Québec veut interdire la vente de véhicules à essence en 2035. Équiterre souhaite que cette cible soit devancée à 2030.