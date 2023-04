Fermeture d’une rue à Sherbrooke: Les commerçants en mode solutions

L’été 2023 s’annonce compliqué sur les routes du centre-ville de Sherbrooke, puisque trois chantiers majeurs sont en cours, dont celui de la rue Wellington Sud, qui nécessite la fermeture complète d’une portion jusqu'en octobre.

Loin de s’apitoyer sur leur sort, les commerçants sont en mode solution et ont confiance d’avoir une belle saison estivale.

Depuis lundi, le Liverpool Billard Night Life est inaccessible en voiture et le demeurera pendant plusieurs mois. Malgré tout, la copropriétaire Annie Faucher garde le sourire : «C’est clair que l’accès au centre-ville sera plus compliqué, on ne s’en cache pas. Mais je pense qu’en informant bien les clients et avec toutes les activités d’animation qui seront annoncées sous peu, je pense que l’été sera très agréable au centre-ville.»

L'accès aux commerces à pied sera maintenu tout au long des travaux.

Cette fermeture de route s’ajoute à celles du pont des Grandes-Fourches et du pont St-François. La circulation risque de perturber tout le périmètre du centre-ville : «Hier, en finissant de travailler ça m’a pris 22 minutes retourner à la maison plutôt que huit habituellement, mais c’est correct, a raconté le copropriétaire du restaurant O Chevreuil, Charles-Emmanuel Parizeau. Il va y avoir une période d’adaptation, et rappelons que le stationnement de la rue. Dépôt est ouvert. Alors on stationne la voiture, on marche un peu et on ne ressentira pas le bordel. Nous on veut faire passer une belle soirée au centre-ville aux clients.»

Ils s'accrochent au résultat final, à ce que sera la rue Wellington Sud, après des années à surmonter les embuches.