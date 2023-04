Floride : un alligator arrache une partie de la jambe d’un retraité

Un homme de 72 ans a perdu une partie de sa jambe droite à la suite d’une attaque d’alligator survenu dans un camping de Titusville en Floride, vendredi dernier.

L’homme, dont l’identité n’a pas été révélée, se trouvait au Great Outdoors RV Nature & Golf Resort, un luxueux terrain de camping pour motorisés et roulottes, près d’un étang.

Après avoir arraché la jambe droite de l’homme sous le genou, l’alligator serait retourné tout bonnement sous l’eau, rapporte CBS News.

Des agents de la conservation de la faune sont ensuite venus saisir deux alligators qui se trouvaient dans cet étang.

La victime a été transportée dans un centre de traumatologie par avion. Aucune information sur son état de santé n’a ensuite été dévoilée.

Il s’agit d’une troisième personne attaquée par un alligator en Floride en moins de deux mois.

Les autorités, en Floride, appellent à la prudence et précisent que les alligators sont davantage visibles et actifs à l’arrivée du printemps et de l’été.

Le mois dernier à Daytona Beach, un homme a été mordu sur la cuisse par un alligator devant sa résidence et qu’en février une femme de 85 ans est décédée d’une attaque à Fort Piece en promenant son chien.