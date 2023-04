Fusillade à une fête d’anniversaire: il meurt en sauvant sa soeur des balles

Un jeune homme de 18 ans est mort en tentant de sauver sa sœur quand un tireur a ouvert le feu à la fête d’anniversaire de cette dernière, en Alabama, samedi dernier.

• À lire aussi: Au moins 4 morts et plusieurs blessés dans une fusillade lors d'une fête d'ados

• À lire aussi: Grand flou autour des tirs lors d'une fête tragique d'adolescents en Alabama

«La dernière chose que je lui ai dit c’était de rester fort», a confié la gorge serrée Alexis Dowdell, qui vient tout juste d’avoir 16 ans, en entrevue à CNN.

Samedi, Phil Dowdell a poussé sa sœur sur le plancher au moment où des coups de feu ont éclaté durant sa fête à Dadeville en Alabama. Inquiet après avoir entendu que quelqu’un portrait une arme, il était venu chercher sa sœur.

Dans le branle-bas de combat, la paire a été séparée, et ce n’est que plus tard que la sœur a retrouvé son frère blessé mortellement au sol, incapable de parler. Il aurait ouvert les yeux au moment où elle l’a pris dans ses bras, a-t-elle relaté, douloureusement.

CNN

Ses prochains anniversaires ne seront plus jamais les mêmes, a-t-elle soufflé à BBC, aux côtés de sa mère LaTonya Allen.

«Une pièce de mon cœur s’est déchirée. Il devait graduer le mois prochain. À la place d’aller à sa graduation, je vais aller au cimetière voir mon fils», a pleuré Mme Allen devant la caméra, dévastée.

«C’était un frère pour moi. On a grandi ensemble depuis la garderie. C’était une bonne personne. Je me tenais près de lui. Il est allé directement vers les coups de feu, je suis allé de l’autre côté. J'aurais aimé pouvoir le tirer de mon côté», a témoigné pour sa part Daquan Doss, ami de la victime, le visage inondé de larmes.



Pour l’instant, aucun suspect n’a été appréhendé à la suite de la fusillade, qui a fait quatre morts, incluant Shaunkivia Smith, 17 ans, Marsiah Collins, 19 ans, et Corbin Holston, 23 ans.