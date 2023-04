Les fonctionnaires fédéraux vont de l’avant avec leur grève

Faute d’être parvenus à s’entendre avec Ottawa, plus de 150 000 fonctionnaires fédéraux vont débrayer à partir de minuit, mercredi, promettant de ralentir ou paralyser moult services de l’État.

Les dirigeants de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) ont confirmé, lors d’une très brève conférence de presse limitée à seulement trois questions en fin de soirée, ne pas être parvenus à s’entendre avec le gouvernement.

Les membres qui relèvent du Conseil du Trésor et de l’ARC sont en grève à compter de minuit et une, heure de l’Est le 19 avril.



«Dans les deux dernières semaines, nos équipes ont travaillé fort pour tenter d’avoir une entente avec le Conseil du Trésor», a exposé le président national de l’AFPC, Chris Aylward.

Environ 155 000 fonctionnaires vont donc quitter leur poste pour rejoindre les lignes de piquetage pour une grève générale illimitée, incluant les travailleurs de l’Agence du revenu du Canada, et ce, en pleine période des impôts.

«On va rester à la table des négociations. On va continuer à essayer de négocier une entente qui tient compte du coût de la vie», a toutefois tempéré M. Aylward.

Signe de l’ampleur de cette grève, l’AFPC a mis en ligne un «outil de localisation» pour aider les grévistes à trouver le point de piquetage le plus près de chez eux. Plus de 250 endroits ont été identifiés pour manifester d’un océan à l’autre.

«Près du tiers des fonctionnaires fédéraux seront en grève, ce qui signifie que la population peut s’attendre à des ralentissements et à l’interruption, dès demain, de services gouvernementaux, tels que l’assurance-emploi, l’immigration et les demandes de passeport. On parle aussi de l’arrêt complet du traitement des déclarations de revenus, d’interruption des activités d’approvisionnement et des échanges commerciaux dans les ports et les aéroports ainsi que des ralentissements aux postes frontaliers, dont le personnel administratif sera aussi en grève», a décrit l’AFPC par communiqué.

Les membres de l’AFPC sont sans contrat de travail depuis 2021. Ils réclament une hausse salariale de 13,5 % sur trois ans, mais ont aussi de très nombreuses revendications non salariales, notamment en matière de télétravail et de droit à la déconnexion.