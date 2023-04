Avec le maintien des taux d’intérêt élevé, et la flambée des propriétés, les jeunes sont de plus en plus nombreux à demander de l’aide à un syndic de faillite.

«Le groupe de 35 ans et moins représente 30% de plus de gens qu’avant la pandémie. Ce qui s’explique parce qu’ils sont moins propices à être propriétaire. Pendant la pandémie, ceux qui avaient une maison se sont enrichis en moyenne de 40%», explique Pierre Fortin, président de Jean Fortin et Associés.

Les citoyens des générations plus vieilles peuvent souvent s’en tirer plus facilement puisqu’ils sont propriétaires.

Comment savoir si on vit au-dessus de nos moyens?

«On peut vivre au-dessus de nos moyens si on dépense plus que ce qu’on gagne, mais on peut aussi vivre au-dessus de ses moyens si on a trop de dettes. On a un bateau, la maison est un peu trop grosse, on a une voiture plus dispendieuse, ce n’est pas quelque chose que l’on voit chaque jour dans notre portefeuille, mais c’est certainement un niveau d’endettement qui gruge nos finances», souligne-t-il.

L’une des manières les plus simples de corriger notre situation financière est de détecter de mauvaises habitudes rapidement.

C’est pour cette raison que M. Fortin recommande de réaliser des budgets de manière récurrente.

«On peut faire l’inventaire de nos dettes aujourd’hui et le comparer dans un, deux ou six mois et si les dettes personnelles comme les cartes de crédit, les marges de crédit et prêts personnels, augmentent de six mois en six mois, c’est un signe que l’on dépense plus que ce que l’on gagne. Si on se retrouve dans cette position tôt ou tard, on finit par frapper un mur», conseille le spécialiste.