«Merci pour les victimes»: Régine Laurent louange la démarche de Catherine Fournier

Lors du segment «Le Billet de Régine» à l’émission «Le Bilan», l’analyste politique Régine Laurent s’est adressée directement à Catherine Fournier afin de saluer son courage de révéler au grand jour qu’elle est la victime d’Harold Lebel.

«Je trouve que c’est important ce qu’elle a fait, le geste qu’elle a posé aujourd’hui, partage Mme Laurent. Elle a pris le temps nécessaire pour elle avant d’aller porter plainte. Et ça, c’est important de respecter ça, parce que chaque victime a son propre cheminement.»

«Catherine, tu as eu le courage de porter plainte, même si ça voulait dire de parler de ton intimité, lors de la première fois que tu as porter plainte à la police, ensuite reparler de ton intimité devant un juge et un jury, ensuite répondre aux questions des avocats et donc revivre plusieurs fois ce cauchemar qui est parler de ton intimité, de ce que l’agresseur t’a fait vivre», ajoute l’ancienne présidente de la Fédération interprofessionnelle de la Santé du Québec.

«Tu n’as pas laissé sa stature, sa réputation te faire taire, ce qui t’aurait obligé à vivre dans l’ombre, à vivre seule ou avec ton entourage les impacts de son crime odieux. Bravo! Tu t’es tenue debout pour réclamer justice, tu t’es donné du pouvoir, moi je te dis merci pour les victimes», renchérit-elle.

Régine Laurent a également mentionné que certaines personnes pourraient contester le choix de Mme Fournier de révéler son identité, ce à quoi elle répond que «si ça fait partie de votre processus de guérison, nous avons le devoir de respecter votre choix, nous n’avons pas le droit de le questionner.»

«Encore là je vous trouve courageuse, et j’espère que les regards que vous croiserez seront des regards bienveillants, y compris sur les réseaux sociaux, ajoute-t-elle. Moi je vous dis, merci pour les victimes.»

Des progrès au Québec

Mme Laurent a aussi évoqué les progrès réalisés au Québec pour soutenir et accompagner les victimes d’agressions sexuelles.

«Il y a cinq tribunaux spécialisés dans différentes régions du Québec, je crois, et j’ai hâte que ce soit implanté partout au Québec, parce que les chiffres nous disent qu’il y a à peu près cinq à sept pour cent des victimes de violences sexuelles ou conjugales qui dénoncent leur agresseur, continue-t-elle. Et ce qu’elles disent entre autres, c’est qu’elles ont peur que le système ne leur rende pas justice. Alors ce que Catherine Fournier a fait aujourd’hui, c’est de leur dire "vous voyez, vous pouvez faire confiance à la justice".»

Message aux hommes

Mme Laurent a terminé sa chronique en s’adressant directement aux hommes.

«Je vais parler à certains hommes, dit-elle. Pouvez-vous en toute circonstance, réfléchir avec le cerveau d’en haut, parce que celui d’en bas il n’est pas fait pour réfléchir. Et à ceux-là je leur dis qu’on est en 2023. Il faut encore rappeler que les femmes vont de plus en plus vous dénoncer, de plus en plus briser le silence. Parce que ni elles ni la société ne laisseront plus ces crimes odieux impunis.»

