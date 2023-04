Même si un taux d’inflation à 4,3% n’est pas motif à réjouissance en temps normal, dans le contexte actuel, c’est une excellente nouvelle.

C’est ce qu’avance Simon Brière, stratège de marché chez R.J. O’Brien, en entrevue à TVA Nouvelles.

«On se réjouit absolument, parce qu’on arrive d’un taux d’inflation de 8,7%, et là on voit la direction prendre la bonne voie, donc on revient vers cette cible que les banques centrales ciblent, de 2%», explique M. Brière.

Le prix du panier d’épicerie a augmenté de 9,7% sur 1 an; il augmente ainsi plus rapidement que le taux d’inflation global.

«On voit encore dans l’économie certains signes, ou certaines pressions inflationnistes. L’épicerie en est un clair, parce qu’il touche tout le monde», concède le stratège.

L’éventualité d’une nouvelle hausse des taux d’intérêt n’inquiète pas outre mesure M. Brière.

«Je pense plus qu’on est dans la durée. Je ne crois pas que les taux doivent nécessairement monter pour ralentir l’inflation, il faut simplement jouer sur la durée», explique-t-il.

Visionnez l’intégralité de l’entrevue de Simon Brière dans la vidéo ci-dessus.