Un centre de répit de Windsor agrandira ses locaux

À Windsor, en Estrie, le centre de répit de jour Théo Vallière, qui est destiné aux personnes ayant une déficience intellectuelle ou un handicap physique, pourra bientôt accueillir plus d'usagers puisque l'organisme doublera bientôt la superficie de ses locaux pour répondre à la demande grandissante.

À ses débuts en 2017, le centre accueillait cinq usagers. Six ans plus tard, ce nombre est passé à 51. Le centre offre des activités récréatives à des personnes âgées entre 5 et 71 ans pour permettre à leurs parents de prendre un moment pour eux.

D'autres familles de la région aimeraient pouvoir profiter des services du centre de répit. Présentement, une vingtaine de personnes se trouvent sur une liste d'attente. Les nouveaux locaux viendront répondre à une partie de la demande.

«On est rendu avec une entente avec le CIUSSS. Auparavant, nous n’étions pas ouverts la semaine. Maintenant, nous le sommes du lundi au jeudi. On a deux groupes de 8 personnes de 21 ans et plus. [Avec cet agrandissement], on pourra aller avec deux autres groupes», a expliqué la directrice et fondatrice, Roxanne Vallières.

«Parfois, on peut être jusqu’à 18 usagers [en même temps lors des journées pédagogiques]. Avoir un autre lieu, ça va être parfait! On se pile parfois sur les pieds», a renchéri Lysanne Hamel, éducatrice spécialisée.

Une soirée bénéfice aura d’ailleurs lieu mercredi soir, à l’aréna de Windsor, au profit du centre de répit. Cette activité de financement est essentielle pour l’organisme à but non lucratif, qui ne bénéficie pas d’une enveloppe du gouvernement. Le précédent événement avait permis à l’OBNL d’amasser 30 000 $.

Si l’échéancier est respecté, les nouveaux locaux devraient être inaugurés d’ici cet été.