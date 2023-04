Une puce d’intelligence artificielle dans la ligne de mire de Microsoft

Microsoft planche actuellement sur l’élaboration de sa propre puce d’intelligence artificielle, dans la foulée du succès de ChatGPT de la société américaine OpenAI.

Évoquant la déesse grecque de la sagesse, le code de cette puce est nommé «Athena», selon le média américain «The Information». Le logiciel – sur lequel Microsoft travaille depuis 2019 – alimentera la technologie entre les chatbots comme OpenAI et ChatGPT.

Le média a également indiqué que la puce était présentement testée par des équipes de Microsoft et de OpenAI. La puce Athena aura pour but de former des modèles de langage étendus et de prendre en charge les interférences.

Selon les informations disponibles, le succès de ChatGPT aurait poussé Microsoft à mettre les bouchées doubles. Notons que l’entreprise a lancé son système de recherche doté de l’intelligence artificielle – Bing AI – au début de l’année.

D’autres géants informatiques tels qu’Amazon et Google sont également en train de programmer leurs propres puces d’intelligence artificielle, a rapporté de son bord Fox business.