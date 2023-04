Voyez 6 jeux et jouets idéaux pour les enfants en prévision de la plage cet été!

Tandis que l’été s’installe tranquillement, plusieurs Québécois et Québécoises songent déjà aux délicieuses journées qu’ils passeront à la plage; voici 6 jeux et jouets idéaux pour les bébés et les tout-petits.

Les meilleurs jeux et jouets de plage pour bébé

1. Entonnoir à tamiser le sable et l'eau.

Avec un prix original de 23$, le module est actuellement en vente pour 13$ sur Amazon, et cumule d’excellentes critiques.

2. Ensemble de seau, de râteau et de pelle pour bébé.

Affiché à 16$ sur Amazon, alors que son prix initial est de 23$, cet ensemble fait le plaisir des tout-petits.

3. Accessoires et édifices pour la plage

Avec un rabais plus modeste, qui fait passer l'article à 29$ plutôt que 33$, cet ensemble a toutefois une excellente note sur Amazon, atteignant 4 étoiles et demi sur 5.

Les meilleurs jeux et jouets de plage pour les tout-petits

1. Jeu de cupcakes au sable

Si votre enfant adore faire la cuisine, il adorera ce jeu. Cumulant une note parfaite de 5 étoiles sur 5, cet ensemble est par ailleurs à moitié prix sur Amazon, à seulement 13$.

2. Pelle pour jouer dans le sable

Parfaite pour tous les scénarios des tout-petits, cette pelle est idéale pour ceux et celles qui cherchent des trésors dans le sable.

3. La grue de construction pour le sable

À 40$ sur Amazon, cette grue miniature a de quoi stimuler les enfants! Le jouet peut de la sorte creuser jusqu'à 15 pouces de profondeur dans le sable.

Avec les informations du New York Post.