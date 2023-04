35 ans plus tard, Mireille Mathieu revient chanter au Québec

On ne l’attendait plus et puis la revoilà. Après une absence de 35 ans, la grande Mireille Mathieu reviendra chanter au Québec en février 2024.

Les retrouvailles avec la prolifique chanteuse française, qui célèbrera ses 60 ans de carrière l’année prochaine, se dérouleront en trois temps: le 17 février à la Place des Arts de Montréal, le 20 février au Grand Théâtre de Québec et le 23 février à la salle Maurice O’Bready de Sherbrooke.

Avec ses 200 millions de disques vendus (albums et simples) partout dans le monde, Mireille Mathieu a été une des artistes francophones les plus importantes des années 1960, 1970 et 1980. On lui doit des succès comme Acropolis Adieu, Une femme amoureuse et Une dernière valse. En France, pas moins de 30 de ses titres ont atteint le top 10 des palmarès. Chez nous, elle a reçu quatre disques d’or.

Les billets pour les concerts à Montréal et Québec sont en vente le 21 avril. Une prévente aura lieu la veille. À Sherbrooke, ce sera le 29 avril.