La démission du député Éric Caire fait l’objet d’un débat clivant à l’émission «La Joute», alors que le ministre de la Cybersécurité et du Numérique avait mis son siège en jeu au nom de la réalisation du troisième lien.

«La Coalition avenir Québec ne reculera sous aucune considération sur cette promesse d’aller de l’avant avec le projet de troisième lien. Moi je mets mon siège en jeu que cette promesse-là elle va se réaliser», avait-il dit en entrevue à TVA Nouvelles.

Dans une volte-face politique, la Coalition avenir Québec (CAQ) a toutefois changé de cap, alors qu’elle abandonne sa promesse d’un tunnel autoroutier entre Québec et Lévis, pour plutôt privilégier un 3e lien dédié au transport collectif.

«Pour moi c’est une évidence qu’on a besoin d’un troisième lien. L’étude va nous montrer un troisième lien comment grand. Nous, on est convaincu que c’est au moins un quatre voies», avait pourtant mentionné, entre autres exemples, François Legault en septembre 2022.

L’ancien député de Québec solidaire (QS), Amir Khadir, a tenu à féliciter le gouvernement Legault pour sa décision, signalant que de tels revirements sont le signe d’une saine démocratie.

«Aujourd’hui je veux saluer une décision courageuse et noble à mon avis de la part du gouvernement Legault. La force de caractère de Geneviève Guilbault d’avoir pris la bonne décision pour le Québec, pour Lévis même», a-t-il mentionné d’emblée.

Le jouteur déplore par ailleurs l’opprobre public auquel s’exposent les politiciens en de tels cas.

«Je ne comprends pas – j’ai toujours eu de la difficulté avec ça –, lorsqu’un gouvernement, un décideur public, subit des questionnements, des critiques, et finit au bout de cette conversation publique – au prix parfois d’un certain déni, mais quand même! –, finit par se ranger du côté de ce qui est le bon sens, de ce qui est la science, il faut le saluer, il faut le célébrer. Il ne faut pas les tourner en ridicule et les accabler», fait-il remarquer.

«Sur le plan politique, je pense que ce qui serait souhaitable pour la démocratie, c’est que plus de politiciens, plus de gouvernements aient le courage de se ranger à l’avis des critiques et de l’opposition, et là-dessus je les salue vraiment. Je demande à Éric Caire de ne pas donner sa démission là-dessus», ajoute-t-il.

M. Khadir regrette néanmoins vivement l’attitude du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, sur le dossier du 3e lien.

«L’attente qu’on vit n’a pas besoin d’être étudiée, t’as juste besoin d’être dans ton char, dans le trafic, puis tu la vis la maudite attente, et elle est de plus en plus longue [...]. C’est des véhicules électriques qui vont le prendre de plus en plus [le troisième lien], donc lâchez-moi avec les GES!», s’était-il exclamé en septembre 2022 à l’occasion d’une conférence de presse.

«Le seul que je trouve qui a vraiment l’air ridicule, puis qui devrait avoir honte, c’est Bernard Drainville, à mon avis, qui a joué d’un populisme de bas étage, qui a été d’un opportunisme absolument indescriptible. Il aurait pu émettre un peu de réserve», critique M. Khadir.

Une promesse qui engage

Pour la jouteuse Emmanuelle Latraverse, mettre son siège en jeu est un geste extrêmement sérieux, qui engage le politicien.

«Si quand tu mets ton siège en jeu ça ne veut rien dire, sous prétexte que: "Ah! Six ans plus tard, miracle! Nous venons de nous rendre compte que ça ne tient pas la route"», exemplifie-t-elle.

«À un moment donné, je m’excuse, tu ne peux pas être aussi catégorique que l’a été le gouvernement Legault et ne pas t’attendre à en payer un prix politique. Si M. Caire ne fait rien, alors ça veut dire qu’on n’a pas à croire les politiciens qui mettent leur siège en jeu», avance-t-elle.

Mathieu Bock-Côté rappelle quant à lui qu’un «tel changement de doctrine, un tel changement d’orientation, exige une justification».

La CAQ avait fait du 3e lien «un enjeu national» : «Ça devenait presque un enjeu de civilisation! Ça devenait une question d’amour du Québec!», a ironisé le jouteur.

M. Bock-Côté demande ainsi au gouvernement, d’abord et avant tout, d’être cohérent, et de s’expliquer dûment.

«Ce qui me frappe, c’est d’avoir investi tant d’énergie, et aujourd’hui virer de bord sans prendre la peine de s’expliquer, ne serait-ce que minimalement. Je ne demande à personne de démissionner – ça, ce n’est pas la question! Il faut quand même leur demander comment expliquer qu’ils croyaient tout à fait une chose, et qu’ils en croient une tout autre aujourd’hui», mentionne-t-il.