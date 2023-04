Applications de rencontres : «Les gens jouent à Tinder», explique une spécialiste

Faites-vous une bonne utilisation des sites de rencontres? Il faut dire que les applications se comptent par dizaines et que ça peut être difficile de s'y retrouver.

Mélanie Trudel, créatrice de connexions pour couples ou célibataires, affirme que les gens font un mauvais usage des applications de rencontres. Ils semblent les utiliser davantage comme un jeu, et non comme un moyen réel de rencontrer quelqu’un.

«Souvent, les plus jeunes vont juste créer des matchs pour créer des matchs, sans nécessairement vouloir aller plus loin. Ils collectionnent les profils», explique Mme Trudel au micro de Philippe-Vincent Foisy, via QUB radio.

Pour savoir comment cesser d'être célibataire, écoutez la spécialiste via QUB radio :

Tinder, par exemple, est gratuit et à portée de main, ce qui minimise l’engagement de la personne qui s’inscrit, contrairement à GoSeeYou ou Fruitz, qui demandent un abonnement et beaucoup plus d’informations lors de l’inscription. Par exemple, le candidat peut être plus clair sur ses intentions. Forcément, l’engagement des participants est plus grand.

Selon la spécialiste, l’âge a aussi un impact. «Plus l’utilisateur est âgé, plus il sera sérieux dans ses démarches».

Fier d’être célibataire

Mélanie Trudel a tenu à rappeler l’importance d’assumer son célibat, et que ce statut n’est pas quelque chose de lourd, bien au contraire. C’est une chance de pouvoir choisir avec qui on veut être en couple, et prendre le temps de bâtir une relation forte.

«Souvent, les gens désespérés d'être seuls ne sont pas bien avec eux-mêmes, déplore Mélanie Trudel. Ils veulent combler un vide en formant un couple, et au final, être en couple pour être en couple. C’est la pire chose à faire.»

Mais attention aux compliments!

Le principe de séduction a beaucoup changé depuis quelques années. La créatrice de connexions remarque que les gens sont plus pointilleux et ont plus de critères qu’avant. Ils exigent aussi de l’autre des choses qu’ils ne peuvent même pas offrir eux-mêmes.

«Si vous voulez la femme parfaite, active, musclée, c’est parfait! Mais, est-ce que vous l’êtes aussi», demande madame Trudel.

Et la spécialiste vous rappelle que pour ne pas risquer de créer un froid, il faut toujours demander l’autorisation avant de poser un geste, et même avant de complimenter l’autre!