Rémunération des députés: un comité propose une hausse de salaire de 30 000 $

Même s’ils gagnent déjà plus d’argent que les députés des autres assemblées législatives provinciales au pays, les élus de l'Assemblée nationale devraient avoir une augmentation de salaire de 30 000 $ par année, selon le comité chargé d’étudier la question.

C’est la conclusion du rapport du groupe de travail composé de l’ex-ministre libérale Lise Thériault, de l’ancien député péquiste Martin Ouellet, et d’un spécialiste des ressources humaines, remis au Salon bleu mercredi.

Suivant cette recommandation, l’indemnité annuelle de base des députés passerait de 139 745 $ à 169 950 $, un montant qui inclut une allocation de dépenses de 38 184 $.

Le comité suggère également d’augmenter le salaire de base du premier ministre, qui est actuellement de 208 200 $, à 270 120 $. La rémunération des ministres passerait quant à elle de 177 732 $ à 230 591 $. S’ils veulent donner suite à ces avis, les députés devront adopter une loi.

Quand on se compare...

Lors de la présentation du rapport, Mme Thériault a exprimé qu’il s’agit selon elle d’un «minimum acceptable» pour la rémunération des députés.

Pourtant, les élus du Québec gagnent déjà plus que leurs homologues de l’Alberta, de l’Ontario, et de la Colombie-Britannique.

Lise Thériault a expliqué cette situation par le fait que les députés québécois sont amenés à se pencher sur davantage de dossiers, comparativement au mandat des élus d’autres provinces. «Dans la charge de travail, il y a une charge de travail que les députés ont, que d'autres députés, dans d'autres provinces, n'ont pas», a-t-elle dit.

De fait, le groupe de travail justifie sa recommandation d’augmenter le salaire de base des élus de 30% par la charge de travail, l’horaire atypique, et les enjeux de sécurité auxquelles doivent faire face les députés de l’Assemblée nationale.

Malaise

Les auteurs du rapport reconnaissent par ailleurs que la révision de la rémunération des élus est un «exercice complexe et délicat», et que «les parlementaires évoquent eux-mêmes ouvertement un malaise à statuer sur leur propre rémunération», en raison de «l’apparence de conflit d’intérêts que cela comporte».

«C’est dur d’être juge et partie, a reconnu le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon. J’ai présidé plusieurs comités de rémunération de compagnies publiques, et je pense qu’il faut laisser aux tierces parties le soin de regarder ce qu’on fait et d’évaluer si on et sur- ou sous-payés.»

Les élus de Québec solidaire se sont d’ailleurs opposés à l’augmentation proposée par le «comité de révision lancé par la CAQ», et ils demandent, «par respect pour la population», de reprendre les démarches depuis le début «avec un comité indépendant et exécutoire».ENCADRÉ

Évolution du salaire de base des élus au Canada

Chambre des communes (Ottawa) : 194 600 $

Alberta : 120 936 $

Ontario : 116 500 $

Colombie-Britannique : 115 046 $

Québec (à l’heure actuelle) : 139 745 $*

Québec (selon la proposition du comité) : 169 950 $*

*L’Assemblée nationale est la seule Assemblée législative provinciale où une allocation de dépenses est versée aux parlementaires.

Combien gagnent les fonctionnaires ?

Secrétaire général

253 942 $ à 304 731 $

Sous-ministre (classe 5)

234 897 $ à 281 876 $

Sous-ministre (classe 1)

181 460 $ 217 754 $

Délégué général du Québec

144 249 $ à 187 521 $

Cadre dans la fonction publique (classe 1)

131 575 $ à 168 416 $

Cadre dans les Centres de services scolaires

105 727 $ à 140 967 $

Dans nos hôpitaux et nos écoles

Enseignants

De 52 954 $ à 92 027 $

Infirmières

De 49 016 $ à 79 405 $

Infirmières bachelières

De 51 423 $ à 92 045 $