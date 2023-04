Attention aux détours: Sherbrooke sera le théâtre de plusieurs chantiers routiers dans les prochaines semaines

Les automobilistes de Sherbrooke devront s'armer de patience, car plusieurs chantiers routiers sont prévus au cours des prochaines semaines, tant au centre-ville que dans l'est et l'ouest de la ville.

La Ville investit plus de 41,2 millions $ pour la réalisation d’une soixantaine de chantiers qui auront lieu au cours des prochaines semaines. Les travaux consistent, selon les secteurs, au remplacement d’infrastructures souterraines, à la réfection de chaussées ou de trottoirs, ou encore d’ajouts de liens cyclables.

Une nouvelle entrave ponctuelle aura d’ailleurs lieu du 24 au 28 avril prochain sur la rue Saint-François Nord à l’intersection de la rue du Pin-Solitaire, où des travaux de canalisation sont en cours. Le coin sera complètement fermé à la circulation, lundi, entre 9 h 30 et 18 h. Les jours suivants, les véhicules pourront circuler en direction du centre-ville, mais pas en sens inverse, soit vers l’autoroute 610. Des détours via les rues Lévesque, Chicoyne et Paul-Émile Borduas seront accessibles. Pour aider à la circulation, un signaleur sera en place.

Les automobilistes peuvent consulter la carte interactive de la ville de Sherbrooke pour connaître les entraves et les détours proposés tout au long de la période estivale.