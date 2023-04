Crues printanières: 17 plans d'eau surveillés au Québec

Pendant que les niveaux des cours d’eau à Gatineau pourraient atteindre des sommets, ailleurs au Québec, la situation s’améliore.

Mercredi soir, il n’y a avait plus d’inondations majeures dans la province.

À Rigaud, l’inondation moyenne n’est pas inquiétante selon les autorités.

La situation n’est pas aussi grave qu’en 2017 et 2019 alors que le niveau de l’eau avait atteint un point critique.

«On a un débit à Carillon qui se situe au tour de 6200 m3/seconde, c’est plus élevé qu’à la normale, mais on est loin de ce qu’on avait enregistré en 2017 et 2019 (...) On a une partie dans le secteur de la baie de Rigaud qui est affecté, on a des rues qui sont inondées», mentionne Sylvain Brazeau, directeur du Service de sécurité incendie de Rigaud.

