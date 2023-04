Des images du cerveau 64 millions de fois plus détaillées qu’une IRM traditionnelle

Des chercheurs américains ont été en mesure de développer une technologie d’imagerie par résonance magnétique (IRM) qui produit des images 64 millions de fois plus nettes que les appareils utilisés actuellement dans les hôpitaux, leur donnant espoir pour une meilleure compréhension de la maladie d’Alzheimer.

Après des dizaines d’années de recherche, l’équipe de scientifiques menée par l’Université Duke a partagé les images les plus détaillées jamais captées du cerveau d’une souris.

«C’est l’équivalent de passer d’une image 8-bit aux détails hyper réalistes d’une peinture de Chuck Close», indique l’Université par voie de communiqué.

Bien que les scientifiques aient pointé leur nouvelle technologie en direction de souris plutôt que d’humains, les détails contenus dans les images captées par cette nouvelle IRM pourraient mener à «une meilleure compréhension des changements dans le cerveau selon l’âge, la diète et même pour les maladies neurodégénératives comme l’Alzheimer», ajoute-t-on.

«C’est quelque chose qui nous permettra de faire plein de choses, partage l’auteur principal de l’étude liée à ces images, Allan Johnson. Nous pouvons commencer à voir les maladies dégénératives d’un tout autre œil.»

Plusieurs avancées ont été nécessaires pour arriver à cette prouesse, notamment l’utilisation d’un aimant ayant une force de 9,4 Tesla, soit un aimant de 3 à 6 fois plus puissant que celui utilisé par les IRM actuellement.

Des bobines 100 fois plus résistantes sont également utilisées, en plus d’un ordinateur équivalent à 800 ordinateurs portables qui fonctionnent à pleine puissance pour produire l’image d’un seul cerveau.

Cette image est ensuite analysée en utilisant la microscopie de fluorescence à feuille de lumière, qui leur permet d’isoler les différentes cellules avec différentes couleurs, donnant une image qui est «plus précise en termes d’anatomie et qui donne plus de détails sur les cellules et les circuits dans le cerveau».

Des chercheurs des universités de Pennsylvanie, du Tennessee, de Pittsburgh et de l’Indiana ont également participé à ce tour de force.