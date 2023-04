Handicapée depuis son jeune âge, elle paye pour perdre sa virginité à 43 ans

Melanie n’avait jamais connu l’intimité avant de recourir aux services d’un travailleur du sexe. À 43 ans, elle a même perdu sa virginité et elle explique sa démarche.

Atteinte d’une maladie rare, Melanie Hawkes est en fauteuil roulant depuis son jeune âge.

Elle s’est confiée sur son expérience nouvelle de la sexualité dans une entrevue avec le magazine australien Take 5.

En 2022, le massage que sa préposée lui a prodigué dans un but thérapeutique alors qu’elle avait des tensions au cou majeures après un épisode de COVID a éveillé ses sens.

«Elle a commencé à me masser le cou et le dos et j'ai adoré la sensation de ses mains douces. Même si ce n'était qu'un massage, c'était la première fois que quelqu'un me touchait si intimement», a déclaré l’Australienne à Take 5.

Voyant qu’elle aimait être touchée, la préposée a demandé à Melanie si elle avait déjà songé à avoir recours à un travailleur du sexe pour les personnes handicapées. «J’en ai déjà été une», lui dit alors son intervenante.

Stupéfaite par la confidence, l’idée a cheminée chez Melanie. «Avoir la COVID m’a fait réaliser que la vie était trop courte. Excitée, j’ai commencé à chercher un travailleur du sexe en ligne», précise la quadragénaire dans son récit à Take 5.

À 400 $ l’heure selon le service offert, Melanie était déçue de ne pas voir le visage des hommes en ligne. Puis, elle tombe sur une photo qui lui plaît. Chayse était «magnifique» et il avait de l’expérience avec les handicapés. Elle le contacte.

«Il avait l'air si optimiste et amical, je me suis immédiatement sentie à l'aise. Nous avons discuté», détaille Melanie.

Écoutez l'entrevue avec Sonia von Sacher, travailleuse du sexe spécialisée dans les services sexuels offerts aux personnes en situation de handicap sur QUB radio :

Massage de deux heures

Chayse lui a suggéré un massage de deux heures chez lui. Melanie a pris rendez-vous le mois suivant. Aidée de son intervenante, elle s’est mise belle et s’est même procuré des sous-vêtements sexys pour sa rencontre.

«Il était aussi beau en vrai. Les deux heures se sont envolées», relate l’Australienne.

Melanie fixe un nouveau rendez-vous à Chayse cette fois chez elle, car c’est plus simple. Elle et lui s’offrent un long moment d’intimité. Ce furent trois heures exaltantes raconte Melanie.

Maintenant, elle et Chayse se voient régulièrement. La femme de 43 ans a découvert une confiance en elle et une façon de se redonner du pouvoir.

"[Chayse] m'a ouvert sur un monde qui me manquait depuis si longtemps. J’aime chaque minute», a-t-elle déclaré à Take 5.

«Je sais que certaines personnes me jugeront, mais c'est facile de juger quand vous n’êtes pas handicapés. Vous ne savez pas ce que c’est.»

«Les gens qui comptent pour moi me soutiennent et je suis plus heureuse que jamais», conclut Melanie.