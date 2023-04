Incendies criminels à Laval et Deux-Montagnes: un homme arrêté à Montréal

La police de Laval a arrêté un homme de 31 ans dans l’arrondissement de Montréal-Nord, en lien avec trois incendies criminels visant des commerces à Laval et à Deux-Montagnes.

Denis Rufino Mejia-Garcia a été arrêté le 5 avril dernier et il fait face à des accusations d’incendie criminel, de possession de matières incendiaires et de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic.

Écoutez le segment faits divers avec Maxime Deland diffusé chaque jour en direct 11 h 55 via QUB radio :

«D’autres accusations pourraient être portées dans le futur, car l’enquête est toujours en cours», a précisé le Service de police de Laval (SPS). Le suspect demeure détenu et il reviendra à la Cour du Québec le 16 mai prochain.

Une perquisition effectuée à son domicile, dans le cadre d’une enquête concernant des extorsions, des menaces et des incendies criminels visant des commerçants situés sur les territoires de Laval, Montréal et la couronne nord, a permis la saisie d’une grande quantité de stupéfiants (8543,21 grammes de cocaïne, 66 comprimés de Viagra) d’une valeur totale de plus de 1 M$, ainsi que 8080$ en devise canadienne.